Guinée-Bissau : les médecins chinois effectuent des consultations gratuites dans le Nord du pays

La 20 e équipe médicale chinoise en Guinée-Bissau et des médecins spécialistes du Collège du nord du Sichuan en Chine ont effectué dimanche 27 octobre des consultations gratuites à l'hôpital régional de Canchungo, dans le Nord de la Guinée-Bissau.

Environ 220 personnes ont bénéficié de ces consultations, exécutées dans différentes spécialités telles que la consultation générale, la médecine interne, l'orthopédie, la chirurgie, la gynécologie et la dermatologie. Le directeur général de l'hôpital régional de Canchungo, Estevao Malu, a saisi cette occasion pour remercier le gouvernement chinois "pour le soutien qu'il a toujours apporté à la Guinée-Bissau en vue de l'aider à développer son secteur de la santé". Il a également salué les efforts humanitaires menés par l'équipe médicale chinoise en Guinée-Bissau, notamment l'initiative d'organiser un mois dédié à la promotion de la médecine traditionnelle chinoise et les consultations gratuites offertes aux populations. En dehors des consultations, la partie chinoise a offert gratuitement des médicaments aux malades hospitalisés, aux casernes militaires et aux anciens combattants.

Xinhua/VNA/CVN