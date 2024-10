Gaza

Au moins 73 Palestiniens tués par des bombardements israéliens

>> Le secrétaire général de l'ONU appelle à la paix un an après le début du conflit à Gaza

>> Au moins 18 Palestiniens tués dans des attaques israéliennes à Gaza

>> Israël confirme la mort du chef du Hamas Yahya Sinwar, tué par l'armée israélienne

Photo : IRNA/VNA/CVN

L'armée israélienne a bombardé certaines zones résidentielles de Beit Lahia, faisant également des dizaines de blessés ou de disparus, dont la plupart sont des enfants et des femmes, a indiqué le bureau des médias dans un communiqué.

Le Hamas tient Israël, l'administration américaine et certains pays européens pour entièrement responsables de la poursuite de ce crime, ajoute le communiqué.

Israël n'a pas commenté l'attaque dans l'immédiat.

Toujours samedi 19 octobre, Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a déclaré sur le média social X que 20.000 personnes supplémentaires avaient été contraintes de fuir le camp de réfugiés de Jabalia vendredi 18 octobre, alors que le conflit se poursuit sans relâche dans la bande de Gaza.

Des perturbations généralisées des communications et de l'Internet ont eu lieu dans la ville de Gaza et dans le nord, a déclaré M. Lazzarini, ajoutant qu'une grave pénurie de carburant et de fournitures médicales avait été signalée dans les derniers hôpitaux restants.

Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a confirmé samedi 19 octobre dans un communiqué l'évacuation de centaines de civils de Jabalia.

Israël a lancé une offensive de grande envergure contre le Hamas dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque du Hamas à la frontière sud d'Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle environ 1.200 personnes ont été tuées et 250 autres prises en otage.

Le bilan des attaques israéliennes en cours dans la bande de Gaza s'élève à 42.519 morts palestiniens, ont annoncé samedi 19 octobre les autorités sanitaires de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN