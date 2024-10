La présidente géorgienne rejette les résultats des élections

>> Géorgie : des dizaines de milliers de manifestants pour demander l'adhésion à l'UE

>> Géorgie : le parti au pouvoir en tête aux élections législatives

Lors d'une conférence de presse, elle a déclaré que la présidence et l'opposition ne se réconcilieraient pas avec des élections frauduleuses. "Je n'accepte pas l'élection. Elle ne peut pas être acceptée", a dénoncé Mme Zourabichvili, appelant les citoyens à manifester devant le Parlement géorgien. Samedi 26 octobre, la Géorgie a organisé pour la première fois des élections législatives selon un système entièrement proportionnel. Et près de 90% des électeurs ont voté par l'intermédiaire de dispositifs électroniques installés dans les bureaux de vote. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, a remporté les élections législatives, a annoncé samedi soir 26 octobre la Commission électorale centrale.

Xinhua/VNA/CVN