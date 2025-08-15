L’Armée cambodgienne au Vietnam pour le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale

À la porte frontière internationale de Môc Bài, le Commandement militaire de la province de Tây Ninh a organisé, ce vendredi 15 août, une cérémonie d'accueil solennelle pour la délégation des forces armées de l’Armée royale cambodgienne, venue participer aux entraînements et aux défilés dans le cadre de la commémoration du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

La délégation de l’Armée royale cambodgienne, composée de 120 officiers et soldats, a franchi la frontière terrestre par la porte internationale de Môc Bài. Après avoir accompli les formalités d’entrée au Vietnam, elle a été accueillie avec les honneurs, témoignant de la fraternité et de la solidarité entre les forces armées des deux pays. Cette activité constitue non seulement un échange militaire, mais aussi une illustration concrète de l’amitié et de la coopération approfondie entre l’Armée populaire du Vietnam et l’Armée royale cambodgienne.

Après la cérémonie d’accueil, la délégation a poursuivi son voyage vers Hô Chi Minh-Ville avant de prendre un vol pour Hanoï, afin de se préparer aux programmes d’entraînement pour les défilés marquant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam.

La cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale aura lieu le 2 septembre à 6h30, sur la place Ba Dinh, parallèlement à un défilé militaire organisé par le ministère de la Défense. Environ 30.000 participants sont attendus, sans compter les formations de parade.

Les forces participant au défilé comprendront : quatre blocs portant les insignes protocolaires, 43 blocs des forces armées (dont 26 de l’armée et 17 de la police), des blocs représentant des armées étrangères (le Vietnam a invité la Chine, la Russie, le Laos et le Cambodge - ces deux derniers ont déjà répondu favorablement), des véhicules militaires, des véhicules spéciaux de la police, ainsi que des forces participant au défilé maritime (qui aura lieu dans la baie de Cam Ranh et sera retransmis en direct sur la place Ba Dinh à Hanoï), 12 blocs de masses populaires et un bloc représentant le secteur de la culture et du sport.

Après avoir défilé devant la tribune, les blocs se disperseront sur plusieurs rues à l’issue de la rue Hùng Vuong, afin que la population puisse les admirer.

Le message du programme est d’affirmer la place et la valeur historique de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre ; de mettre en avant le développement des forces armées sous la direction du Parti ; de promouvoir l’éducation à l’idéal révolutionnaire, à l’amour de la Patrie et à la gratitude envers les générations précédentes ; d’exprimer la volonté et l’aspiration à un développement prospère et heureux du pays conformément à l’esprit de la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti ; et de réaffirmer la détermination à défendre fermement la Patrie en toutes circonstances.

