Les initiatives de l'ABAC, moteur du développement durable régional

L'ABAC III et les événements connexes se déroulent du 15 au 18 juillet, avec la participation d’environ 200 délégués vietnamiens et étrangers. Il s’agit de l’une des réunions essentielles pour finaliser le contenu de la lettre de l'ABAC aux ministres de l'APEC et le rapport de recommandations politiques à présenter aux dirigeants économiques de l'APEC lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en octobre 2025 en République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Les séances de l’ABAC III se concentrent sur des sujets stratégiques tels que le commerce et l'investissement, l'économie numérique, la transition verte, la finance durable, le développement des petites et moyennes entreprises, les chaînes d'approvisionnement, l'intelligence artificielle et la santé intelligente…

Dans son discours d'ouverture, le président Luong Cuong a souligné que l'APEC est un grand mécanisme de coopération économique de la région. Face aux nombreux défis mondiaux, il a estimé que la coopération multilatérale et le dialogue public-privé ont un rôle plus important et doivent être portés à une nouvelle hauteur. Il s’est également déclaré convaincu que les initiatives de l'ABAC continueront d'être un moteur pour le développement durable de la région.

Le Vietnam attache toujours de l’importance à la coopération avec l'APEC et contribue activement à la réalisation de la Vision de l'APEC 2040 pour une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique, a-t-il déclaré.

Le président vietnamien a souligné que, jouant un rôle central dans le réseau d'intégration économique régionale et les accords de libre-échange multilatéraux, le Vietnam offre aux investisseurs un avantage d'accès à divers marchés et chaînes d'approvisionnement à travers la région. Investir au Vietnam est une démarche stratégique pour se connecter avec des partenaires majeurs et potentiels dans le monde.

Selon le chef d’État, en 2025, le Vietnam vise une croissance de 8% ou plus, créant une base solide pour atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir. Définissant les entreprises comme une force pionnière dans le processus de modernisation du pays, le Vietnam a promulgué d'importantes décisions pour soutenir le développement du secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises. Les mécanismes de soutien complets témoignent de l'engagement fort du Vietnam à créer un environnement favorable et à accompagner la communauté des affaires vers un développement durable.

Le président a affirmé que le Vietnam s'oriente vers un avenir de développement global, créant une base pour que les entreprises accélèrent leur croissance, avec pour objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Appréciant qu'une région APEC durable ne peut exister sans une étroite collaboration entre les entreprises, le président a appelé la communauté des affaires de l'APEC à renforcer la coopération, à interconnecter les chaînes de production, à partager les technologies et à améliorer la résilience face aux chocs mondiaux. Il a également encouragé des organisations comme l'ABAC et les grandes entreprises régionales à soutenir activement les petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent s'intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales et contribuer au développement inclusif et durable.

Le président a affirmé que le Vietnam continuera à promouvoir les initiatives de coopération de l'APEC axées sur l'humain, les entreprises comme moteur et le développement durable comme objectif, et s'est engagé à continuer de collaborer avec l'ABAC pour élaborer des recommandations politiques pertinentes.

Après le discours d'ouverture de l'ABAC III, le président Luong Cuong et les délégués ont visité des stands d'exposition présentant des spécialités locales, la culture et le potentiel économique de Hai Phong sur le lieu de la réunion.

VNA/CVN