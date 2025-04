Hô Chi Minh-Ville

Lancement d’une série d'activités pour célébrer le 50e anniversaire de la réunification nationale

La directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a souligné que cette commémoration offrait une tribune à l'ensemble du secteur touristique pour exprimer sa reconnaissance, magnifier les valeurs historiques et accueillir les visiteurs avec la légendaire hospitalité de Saïgon - Hô Chi Minh-Ville.

Portées par la synergie des acteurs locaux, les activités ont été minutieusement préparées, révélant l'identité de la ville et son âme fière, conviviale et responsable.

L'atmosphère festive de cet événement historique se répand à travers Hô Chi Minh-Ville, où chaque résident se mue en un "ambassadeur du tourisme", prêt à guider et à adresser des vœux chaleureux aux hôtes nationaux et internationaux.

Divers itinéraires touristiques pour les vacances du 30 avril

En plus des produits touristiques développés par ledit Service, de nombreuses agences de voyages ont lancé une série de circuits culturels et historiques, allant de courts voyages à l'intérieur de la ville à de longs voyages reliant les provinces et villes voisines, voire à l’étranger. Ces circuits ne se concentrent pas uniquement sur la visite de sites historiques, mais combinent également des expériences culturelles, aidant les visiteurs à acquérir une compréhension plus approfondie de l'histoire et de la culture de cette localité.

Cette diversité d'approches vise à séduire un large public, des étudiants aux voyageurs seniors et internationaux. De plus, les "city tours" thématiques explorant les musées, le patrimoine architectural et les visites nocturnes du musée d'Hô Chi Minh-Ville sont réinventés.

Chaque proposition a été conçue pour raconter l'épopée des cinquante ans de la ville de manière vivante et engageante. Illustrant cette dynamique, Saigontourist propose 84 circuits internationaux et 45 nationaux, assortis de réductions allant jusqu'à 10 millions de dôngs, avec des départs continus du 23 avril au 1er mai et des durées variées (4 à 12 jours). Un avantage exclusif est offert aux clients des circuits vers l'Europe, l'Amérique et la Nouvelle-Zélande: l'enregistrement prioritaire "FAST TRACK CHECK-IN" en zone "Business Class". Un représentant de Saigontourist anticipe d'ailleurs une forte préférence des touristes pour les destinations nationales durant ces congés du 30 avril.

Ensemble de publications sur les produits touristiques phares

À cette occasion, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a également dévoilé un éventail de publications présentant ses produits touristiques phares, accessibles via le lien: https://fliphtml5.com/bookcase/hleif/. Parallèlement, il s'emploie activement à développer de nouvelles offres ancrées dans la richesse culturelle et historique locale, afin de créer une identité spéciale à l'image des produits touristiques communautaires de la commune insulaire de Thanh An (Cân Gio), des offres à Hoc Môn ou encore du circuit "six provinces de Nam Kỳ".

En parallèle, il entend travailler de concert avec des experts culturels, des chercheurs et le monde des affaires afin d'étudier et d'appliquer un plan de "restructuration" des produits touristiques de la villee. Cette démarche sera menée en cohérence avec l'aménagement et la réorganisation des unités administratives au niveau communal, récemment validés par le Conseil populaire de la ville.

Programme de stimulation "50 jours en or"

Du 20 avril au 10 juin 2025, Hô Chi Minh-Ville déploie un vaste programme de stimulation touristique intitulé "50 jours en or - À la découverte de Hô Chi Minh-Ville hospitalière et dynamique". Des centaines d'entreprises participantes proposent des incitations attractives : réductions sur les visites du centre-ville, "city tours" historiques, forfaits hôtelier-restauration-expérience, offres sur l'hébergement (3 étoiles et plus), billets pour les visites nocturnes de musées, souvenirs et produits OCOP commémoratifs. Les forfaits préférentiels pour les groupes internationaux et les touristes arrivant pour le 30 avril et le 1er mai devraient particulièrement dynamiser le marché du tourisme estival.

Pour commémorer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le photographe Cao Ky Nhân a entrepris un projet artistique singulier : immortaliser les 50 icônes touristiques les plus représentatives d'Hô Chi Minh-Ville. Au-delà de leur esthétique, ces photographies offrent une porte d'entrée pour découvrir la ville à travers quatre prismes : le tourisme, ses monuments, sa culture spirituelle et sa gastronomie. Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville met en lumière cette série via le lien : https://online.fliphtml5.com/hpwwt/nawt/.

Hô Chi Minh-Ville marque une première au Vietnam en produisant un film de promotion touristique. 50 FLASHES, une œuvre cinématographique captivante alliant aventure, mystère et fantaisie, invite le public à une exploration profonde de la culture, de l'architecture, de la gastronomie, des paysages et de l'âme de ses habitants, offrant une perspective nouvelle.

Ce projet ambitieux, fruit du travail passionné d'une équipe de centaines de personnes pendant plus de 60 jours, transporte les spectateurs à travers 50 lieux emblématiques, des édifices célèbres aux ruelles pittoresques, révélant des histoires méconnues.

"Hô Chi Minh-Ville n'est pas seulement une destination, c'est une expérience à vivre, un lieu où explorer, ressentir et trouver l'harmonie" : tel est le message que 50 FLASHES ambitionne de transmettre. Le film est largement accessible sur les canaux numériques de la chaîne touristique de Hô Chi Minh-Ville à partir du 21 avril 2025 et sera également diffusé sur les vols de Vietnam Airlines.

Texte et photos : Tân Dat/CVN