Les dirigeants du Parti et de l'État à une rencontre en l’honneur du Parti

À l'occasion du 95 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 2025) et du Nouvel An lunaire 2025, le gouvernement a organisé, dans la soirée du 3 février, une rencontre en l’honneur du Parti et du Printemps 2025.

L'événement a eu lieu en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ainsi que d'anciens dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam, outre des représentants des commissions, ministères et organismes centraux.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’année 2024 avait été marquée par de nombreux défis et difficultés. Toutefois, grâce à la direction avisée du Comité central du Parti, à la coopération étroite de l’Assemblée nationale et d’autres institutions politiques, au soutien du peuple et du monde des affaires, ainsi que l’aide des partenaires internationaux, l'économie et la société vietnamiennes ont connu une reprise positive.

Le Premier ministre a rappelé que 2025 constituait la dernière année du Plan quinquennal 2021-2025 et a insisté sur l'importance pour tous les niveaux administratifs et les localités de suivre strictement l’esprit du mot d'ordre de l’année : "Discipline et responsabilité ; proactivité et réactivité ; rationalisation et efficacité ; accélération et percée". Il a fixé comme objectif minimal une croissance du PIB de 8%, tout en visant une croissance à deux chiffres si les conditions sont favorables.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement renforcerait et renouvellera de manière dynamique son organisation et son action, en s'efforçant de contribuer davantage à l’édification et à la défense du pays, afin d'assurer prospérité, liberté et bonheur pour le peuple.

