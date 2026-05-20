Dà Nang : bientôt un circuit de dégustation de thé sur le mont Bàn Co

La ville de Dà Nang (Centre) a invité les entreprises à tester un circuit de dégustation de thé sur le mont Bàn Cờ, situé dans la péninsule de Son Trà. Ce nouveau produit touristique est inspiré de la découverte de la culture du thé vietnamienne par le milliardaire américain Bill Gates sur cette même destination en 2024.

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Photo : ST/CVN

Le Comité de gestion de la péninsule de Son Trà et des plages touristiques de Dà Nang a annoncé, le 18 mai, l’invitation des participants à ce circuit. Cette activité a pour but de diversifier les produits touristiques écologiques, d’améliorer l’expérience des visiteurs et de développer des services de haute qualité en exploitant les valeurs paysagères de la péninsule de Son Trà. Ce produit touristique vise à optimiser l’expérience privée et la détente, en ciblant une clientèle haut de gamme.

Les participants à ce circuit expérimental sont des organisations, des particuliers et des entreprises spécialisés dans les secteurs du tourisme, de la culture et de la gastronomie. La réception des dossiers de candidature est ouverte jusqu’au 30 mai.

Selon les prévisions, le circuit sera organisé sur deux moments, le matin et l’après-midi, correspondant respectivement au lever et au coucher du soleil. Les horaires pourront être modifiés en fonction des conditions météorologiques et des annonces des autorités compétentes.

Photo : VNA/CVN

L’espace de dégustation de thé sera aménagé au point le plus élevé du site, à proximité de la statue du génie jouant aux échecs sur le mont Bàn Co.

Le mont Bàn Co se trouve à environ 10 km du centre de Dà Nang, à une altitude de près de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, et est considéré comme le "toit" de la ville.

En mars 2024, le milliardaire Bill Gates et sa compagne ont visité le mont Bàn Co lors de leur voyage à Dà Nang. Le couple y a rencontré Hoàng Anh Suong, un maître de la culture du thé vietnamienne. Fort de 20 ans d'expérience dans ce domaine, ce spécialiste a parcouru tout le Vietnam et voyagé dans de nombreux pays étrangers. Il a organisé des milliers de cérémonies du thé zen pour des politiciens, des hommes d’affaires, des artistes, des intellectuels, des élèves, des étudiants et des religieux, tant vietnamiens qu'étrangers. Mais c’était la première fois que ce maître animait une séance de thé zen pour un milliardaire américain, et que la cérémonie se tenait sur un sommet offrant un spectacle naturel aussi grandiose, entre vent, nuages et murmure des vagues au loin.

Après ce séjour, le site est devenu encore plus célèbre et a attiré un grand nombre de touristes nationaux et internationaux.

Vân Anh/CVN