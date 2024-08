Lancement des Prix ​​​​de la publicité créative du Vietnam 2024

Le 16 août, à Hanoï, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a tenu une conférence de presse pour lancer les Prix de la publicité créative du Vietnam 2024.

Photo : SGGP/CVN

Le concours est organisé à l'échelle nationale par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'Association vietnamienne de la publicité (Vietnam Advertising Association - VAA) et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Il vise à honorer des groupes et des individus exceptionnels de l'industrie de la publicité qui ont d'excellentes idées et produits publicitaires, produisant des effets positifs sur la communauté et la société.

La cérémonie de remise des prix devrait avoir lieu en décembre 2024 dans les rues piétonnes Lê Loi et Nguyên Huê à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN