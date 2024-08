Une personne à Dak Lak poursuivi pour "destruction de la politique de solidarité"

L'agence de sécurité et d'enquête de la police de la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre) a engagé une procédure judiciaire et arrêté Y Pŏ Mlo, en plus d'émettre un mandat de perquisition à son domicile pour enquêter sur lui pour l'acte de "détruction de la politique de solidarité " selon l'Article 116 du Code pénal.

Selon les résultats de l'enquête, Y Pŏ Mlo a eu des contacts et a reçu des instructions de Y Mut Mlo, membre du groupe réactionnaire FULRO, et a été condamné à 11 ans de prison par le tribunal populaire de Dak Lak pour acte terroriste en janvier 2024.

Même si Y Pŏ Mlo a été prévenu à de nombreuses reprises, sa perception n’a pas changé. Depuis 2023, via ses comptes Facebook, il a contacté et reçu des instructions d'autres membres de FULRO en Thaïlande tels que Y Min Alur, Y Thanh Eban et Y Pher Hdruê...

Y Pŏ Mlo et d'autres membres de FULRO dans la province de Dak Lak ont collecté des informations unilatérales et manquant d'objectivité, sous la direction de membres de cette organisation réactionnaire en Thaïlande, pour déformer et saboter la politique de solidarité et s'opposer aux autorités.

Lors de la perquisition au domicile de Y Pŏ Mlo, les organes compétents ont saisi de nombreux documents et preuves de crimes liés aux organisations terroristes "Montagnards Stand for Justice" en Thaïlande et ''Montagnard Support Group'' aux États-Unis. Il s’agit de deux groupes terroristes notifiés par le ministère de la Police en mars dernier.

L'affaire suit son cours conformément à la loi.

