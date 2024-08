La princesse thaïlandaise aide à améliorer la qualité de vie des enfants à Quang Tri

La princesse thaïlandaise Maha Chakri Sirindhorn a visité et travaillé avec les représentants de l'École primaire Nguyên Tât Thành dans la ville de Quang Tri qui fait partie des unités mettant en œuvre du projet d'amélioration de la qualité de vie des enfants et des adolescents de la région Asie-Pacifique au Vietnam, parrainé par le Fonds de la princesse.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, elle a remis aux enseignants et aux élèves de l'école cinq ordinateurs, deux filtres à eau et des équipements scolaires et sportifs, ainsi que des manuels de procédures agricoles et d'élevage.

Le projet d'amélioration de la qualité de vie des enfants et des adolescents de la région Asie-Pacifique a soutenu de nombreux établissements éducatifs en difficulté.

L'initiative vise à sensibiliser la communauté à l'amélioration de la qualité de vie des enfants, en garantissant le développement équilibré des élèves, tant physiquement qu'intellectuellement ; à améliorer la qualité des déjeuners des étudiants et à les doter de compétences de vie.

VNA/CVN