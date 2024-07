L’ambassadeur de France à Dà Lat pour raviver les projets de coopération

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a effectué les 20 et 21 juin dernier sa première visite à Dà Lat. L’occasion de redynamiser les projets de partenariat avec l’Hexagone, notamment dans les domaines de l’éducation, du tourisme et de l’agriculture.

Photo : Báo Lâm Dông/CVN

Les dates de la visite à Dà Lat, province de Lâm Dông (hauts pleaux du Centre), de l’ambassadeur de France au Vietnam ont fait écho aux célébrations des mérites du médecin, bactériologiste et explorateur franco-suisse Alexandre Yersin (1863-1943), qui eut de grandes contributions à la fondation de cette ville, la plus belle des hauts plateaux du Centre.

Le premier jour voyait en effet les 130 ans de sa découverte, en 1894, du bacille de la peste (Yersinia pestis), et le second, les 131 ans du moment précis où il posa les pieds sur le mont Lang Bian, où le fleuve Dông Nai prend sa source (tel était l’objectif initial de sa mission d’exploration), observant cette terre vallonnée et lui trouvant les qualités qui plus tard lui permettraient de convaincre le gouverneur général de l’Indochine française Paul Doumer d’y bâtir un sanatorium.

L’enseignement du français

La première journée, le diplomate français s’est entretenu avec des représentants du secteur éducatif de la ville de Dà Lat au Lycée d’excellence Thang Long au sujet de l’enseignement du français, afin de cerner les besoins des établissements et les opportunités d’attribution du LabelFrancÉducation, une marque de qualité pour l’enseig-nement bilingue francophone à l’étranger.

Photo : Lycée Thang Long/CVN

S’ensuivit une découverte de l’envoûtant village de la broderie XQ, certainement le plus grand centre de création artistique de la province de Lâm Dông, spécialisé dans la réalisation de tableaux et sculptures d’un grand réalisme en soie brodée.

Point d’orgue de sa visite, l’ambassadeur Olivier Brochet s’est rendu au siège du Comité provincial du Parti de Lâm Dông pour une réunion avec le secrétaire par intérim, Nguyên Thái Hoc, ainsi que plusieurs représentants de haut niveau de la province et de la ville. L’occasion de reprendre les discussions sur la coopération avec la France après une longue interruption due à la pandémie de COVID-19, notamment dans les domaines de l’éducation, du tourisme et de l’agriculture.

Un vibrant hommage à Alexandre Yersin

Photo : Báo Lâm Dông/CVN

Le lendemain fut l’occasion de rendre un vibrant hommage au grand scientifique humaniste Alexandre Yersin, près de sa statue monumentale au parc qui porte son nom. Un imposant visage de granite de 25 tonnes et 3 m de haut, plongeant un regard à la fois sévère et mélancolique vers le lac Xuân Huong et les trois sommets du mont Lang Bian. C’est au cœur du mont, au croisement entre deux de ses sommets, que se trouve l’insolite sanctuaire naturel dévoué à Yersin, en pleine forêt. Lieu où est venue ensuite la délégation pour un hommage plus spirituel, comme à Nha Trang (chef-lieu de la province de Khánh Hoà, au Centre) où l’on se rend annuellement à son tombeau sur une colline isolée de Suôi Dâu.

Photo : Hana/CVN

Enfin, après un passage par des lieux emblématiques comme l’ancien Hôtel du Résident-Maire (Dinh Tinh Truong), l’Institut Pasteur ou la gare de Dà Lat, ce déplacement officiel s’est clôturé à la société Hana, nouveau partenaire du Centre francophone Antenne, co-organisateur de ces journées.

L’Antenne, un acteur local déjà essentiel dans les relations entre le Vietnam et la France, souhaite être davantage reconnue pour son action afin de pouvoir développer ses initiatives en faveur de la francophonie et de la coopération franco-vietnamienne.

L’ambassadeur Olivier Brochet, séduit par le charme et les atouts de Dà Lat, a promis d’y retourner très prochainement.

Nicolas Leymonerie/CVN