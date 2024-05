Vers les JO 2024: l’ambassadeur de France encourage les rameurs vietnamiens

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, s’est rendu le 25 mai, au centre de course de bateaux de Thuy Nguyên, à Hai Phong, pour encourager les sportifs qui s’y entraînent, a informé le Département des sports et de l'entraînement physique (rattaché au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

L'ambassadeur Olivier Brochet a encouragé les Vietnamiens avant leur participation aux Jeux Olympiques (JO) d'été de Paris 2024. Il a félicité la rameuse Pham Thi Huê et la kayakiste Nguyên Thi Huong d’avoir été sélectionnées pour participer aux Jeux olympiques d’été de Paris 2024. Olivier Brochet leur a promis son soutien, ainsi qu’à l’ensemble des représentants du sport vietnamien lors des JO. Il a émis le vœu que la France et le Vietnam puissent prochainement organiser des compétitions amicales et coopèrent au développement de l’aviron et du kayak au Vietnam.

Selon le secrétaire général de la Fédération d’aviron du Vietnam, Nguyên Hai Duong, 2024 marque la première année où deux équipes d'aviron et de kayak participeront à la plus grande arène sportive de la planète. Il a aussi partagé qu’au Vietnam, il y a 33 provinces et villes où sont pratiqués le canoë-kayak et l'aviron, avec près de 1.000 sportifs.

