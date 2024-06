Exposition photo “Sport et Fraternité”

Le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville présente au public de la mégapole du Sud une exposition “Sport et Fraternité”, de treize photos prises par l’Agence France Presse (AFP) sur des compétitions sportives et l’esprit sportif dont les joueurs et athlètes de différents pays ont fait preuve lors des derniers Jeux olympiques et Paralympiques.

Lors d’un point presse tenu le 11 juin à la Résidence française, Grégory Robert, consul général adjoint de France a esquissé un panorama des jalons importants de l’histoire des Jeux olympiques et Paralympiques dont la France est cette année le pays hôte, pour la 3e fois en un siècle.

Cette exposition sur le sport s’inscrit bien évidemment dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront dans toute la France, respectivement du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre.

“L’histoire des JO, vous le savez certainement, remonte à l'Antiquité, mais c’est Pierre de Coubertin, un Français, qui en 1894 a lancé un projet de rénovation des Jeux Olympiques ; en 1896 avait lieu la célébration des premiers Jeux de l’ère moderne, à Athènes”, a déclaré Grégory Robert.

Alors que Paris accueille l’évènement pour la 3e fois de son histoire, ce sont près de 15 millions de visiteurs qui sont attendus et quelques quatre milliards de téléspectateurs. “Au-delà des compétitions sportives, de nombreux rendez-vous culturels et artistiques viendront enrichir ce festival populaire et multiculturel qui s’adresse au monde entier”, a souligné le diplomate français.

“Sport et Fraternité” est une exposition faisant l’éloge de la fraternité dans des contextes sportifs variés. La thématique est inspirée par la Trêve olympique, qui concernait la cessation des conflits entre les cités grecques dans l’Antiquité. Cette tradition a été rétablie par l’Assemblée générale des Nations unies en 1993 pour exhorter les nations à cesser les hostilités durant la période des Jeux, et à contribuer à l’esprit d’union et de paix qui les caractérise.

Cette exposition capture des moments de coexistence et de fraternité vécus par les athlètes, leurs équipes, ainsi que le grand public, mettant ainsi en évidence les valeurs du sport telles que le respect, la détermination, ou encore l’altruisme.

A travers cette exposition, le Consulat général de France souhaite partager avec les habitants de la ville les valeurs olympiques et paralympiques ainsi que l’esprit des Jeux de Paris 2024. C’est également une invitation lancée au public vietnamien, à venir vivre ensemble des émotions nouvelles en France cet été.

L’exposition se tiendra jusqu’à la fin du mois de septembre 2024 sur les murs d’enceinte extérieurs de la Résidence de France, au 6 rue Lê Duân.

Texte et photos : Truong Giang/CVN