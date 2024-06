Refaire le monde en français : première étape au Laos

Neuf élèves francophones et leurs enseignantes de français de trois lycées de Hô Chi Minh-Ville rejoints par une délégation cambodgienne ont vécu la première étape de leur mission environnementale au Laos. Ces brillants élèves de classe 11 (Première) sont partis à la rencontre d’initiatives et d’acteurs du développement durable durant 4 journées mémorables, du 28 au 31 mai.

>> Créer, innover, entreprendre en français

>> Mille et une raisons d’apprendre le français

>> Rendez-vous au Salon du livre francophone à Hô Chi Minh-Ville

Photos : Tường Quyên/CVN

Jour 1 : arrivée à Vientiane au Laos. Le groupe vietnamien a visité l'ambassade de France au Laos, pris un excellent repas et participé à de nombreuses activités ludiques dans le but de faire au plus vite connaissance avec leurs camarades lao et cambodgiens. Une première journée palpitante.

Jour 2 : après un excellent petit déjeuner lao, les "ambassadeurs verts" sont allés à l'Institut Français pour découvrir l'application "École unie". Ils y ont présenté ensemble des projets de protection de l'environnement dans de nombreux pays du monde. Ils ont ensuite visité des lieux célèbres sous la direction d'étudiants lao parlant bien français. Ils ont également visité et écouté l'organisation "Commission du fleuve Mékong" puis visité un marché de nuit. Dans ce lieu pittoresque, la plupart des magasins vendaient des vêtements et des accessoires pour téléphones, mais il y avait aussi des boutiques de souvenirs où les jeunes ont pu marchander pour acheter différents objets pour leurs familles. Cette deuxième journée s’est terminée par un barbecue géant.

Photo : Ngô Nhi Tường Quyên/CVN

Jour 3 : il s'est déroulé à Ban Keun. Les élèves ont préparé des plats typiques du Laos et de magnifiques bouquets à partir de feuilles de bananier. De plus, ils ont collaboré pour l'activité "la Fresque du climat" et répondu à diverses questions. En fin de journée, ils sont retournés à Vientiane et ont eu quartier libre dans une célèbre rue gastronomique située à proximité du marché de nuit.

Jour 4 : après d’intenses échanges, il était temps de se dire au revoir et de se donner rendez-vous pour la deuxième étape à Hô Chi Minh-Ville à partir du 9 juin. Aventures à suivre dans un prochain numéro.

Hervé Fayet/CVN