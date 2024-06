Refaire le monde en français : deuxième étape au Vietnam

Après leur première rencontre au Laos, neuf élèves francophones et leurs enseignantes de français de trois lycées de Hô Chi Minh-Ville ont accueilli à leur tour dans la Mégapole du Sud leurs nouveaux amis du Cambodge et du Laos pour de nouvelles aventures tournant autour des problèmes environnementaux. Ces brillants élèves de classe 11 (Première) sont allés à la rencontre d’initiatives et d’acteurs du développement durable durant 4 jours bien remplis du 09 au 12 juin 2024.

>> Refaire le monde en français : première étape au Laos

Photo : Tuong Quyên/CVN

Jour 1, le 9 juin

Les Ambassadeurs verts se sont retrouvés en fin d’après-midi dans leur hôtel avant d’aller dîner au restaurant Cyclo Resto dans la rue Nguyên Du du 1er arrondissement. Dix jours après s’être quittés au Laos, les jeunes Saïgonnais ont parlé avec enthousiasme du Vietnam à leurs invités qui eux, ont partagé les premières impressions de leur arrivée en ville. Après le repas, ils se sont promenés dans la célèbre rue piétonne Nguyên Huê.

Jour 2, le 10 juin

Photo : Tuong Quyên/CVN

La deuxième journée a commencé très tôt, après plus de 2 heures de route. Le groupe est arrivé à Duc Linh, province de Bình Thuân. Ils ont visité une maison indigène où on élève des porcs et ont entendu parler des activités d'une organisation appelée "Thiện Chí". Ils se sont ensuite rendus au siège de l'organisation et ont joué à des jeux folkloriques avec des enfants souffrant de difficultés d’apprentissage et de vie quotidienne. Après un repas sur place, le groupe est allé visiter un autre foyer local. Là, ils ont été divisés en deux équipes : l’une aidant à filtrer l'alun dans l'eau en fonction des propriétés du charbon, du sable et de la roche, l’autre à mélanger du son, des bananes et de la levure pour nourrir des porcs. Après un travail acharné, il a fallu penser à rentrer à Hô Chi Minh-Ville pour se reposer !

Jour 3, le 11 juin

Photo : Tuong Quyên/CVN

La fine équipe a visité le lycée français international Marguerite Duras. Ils y ont participé à un atelier "Fresque des déchets" et ont écouté les projets du club EDD du lycée. Ils ont mangé à la cantine de l’établissement et ont continué à s’exprimer sur des sujets environnementaux. Puis, l’heure est venue d’un dernier dîner à La résidence de France suivi d’une déambulation jusqu'à la rue des livres, la grande poste et la cathédrale Notre-Dame

Jour 4, le 12 juin

Le séjour s’est conclu par une projection du film Il était une forêt au cinéma de l'Idécaf et un déjeuner au restaurant "Hôi An street" avant l’heure triste des au-revoir. Mais haut les cœurs, tout ce joli monde s’est donné rendez-vous à Phnôm Pênh au Cambogde le 5 juillet prochain.

Hervé Fayet/CVN