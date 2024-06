La Petite Ecole : une expérience éducative bilingue unique

>> La Petite Ecole : un enseignement plurilingue du programme éducatif français

Membre du groupe scolaire Odyssey fondé et présidé par Luc Chatel, ancien ministre français de l’Éducation nationale, La Petite Ecole à Hô Chi Minh-Ville est un établissement scolaire plurilingue qui enseigne le programme de l’Éducation nationale française en deux langues : le français et l’anglais. Elle accueille des élèves de la crèche au CM2 dans un environnement chaleureux et multiculturel, offrant une éducation alliant excellence académique et immersion linguistique.

Le programme bilingue français-anglais, accrédité par le ministère français de l’Éducation nationale et par le réseau AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger), incarne une vision unique de l’éducation internationale en fusionnant le programme français avec des méthodes d’enseignement internationales innovantes.

Mise en place du programme bilingue

À La Petite Ecole, le programme bilingue est mis en place de manière pratique et immersive. Les élèves consacrent un temps égal à l’apprentissage de chaque langue puis, toutes les autres matières (mathématiques, arts, science, etc.) sont enseignées à parts égales dans les deux langues et par des enseignants natifs qualifiés. De la petite section à la moyenne section, les élèves changent de langue chaque jour, tandis qu’à partir de la grande section, cette alternance se fait par demi-journée. Cette approche garantit une exposition équilibrée aux deux langues, favorisant ainsi la fluidité d’acquisition des compétences linguistiques.

Opportunités pour les familles expatriées

Pour les familles expatriées françaises, le programme bilingue de La Petite Ecole offre une solution éducative idéale. Non seulement les élèves bénéficient d’une continuité dans l’enseignement du programme français, mais ils ont également la possibilité de s’épanouir dans un environnement international, où ils sont exposés à une diversité culturelle et linguistique enrichissante puisque l’établissement compte plus de 25 nationalités différentes parmi ses élèves. De plus, grâce à ses accréditations, La Petite Ecole assure à ses élèves une transition facilitée vers les lycées français du monde, garantissant ainsi la continuité de leur scolarité dans un cadre familier.

Les élèves ne sont cependant pas limités au système éducatif français. Grâce au programme bilingue qui les rend aussi compétents en anglais qu’en français, ils ont l’opportunité de poursuivre leur éducation au-delà du primaire dans des établissements internationaux.

Vers une éducation internationale

En effet, les enseignants intègrent les mêmes compétences et méthodes pédagogiques que celles mises en œuvre dans les écoles primaires des systèmes anglo-saxons, élargissant ainsi les horizons éducatifs des élèves au-delà du système français : c’est l’assurance d’un parcours éducatif polyvalent et adaptable aux situations des familles expatriées.

En offrant une éducation bilingue de qualité, La Petite Ecole donne à ses élèves les outils nécessaires pour réussir dans un monde de plus en plus multiculturel. Grâce à leur éducation bilingue français-anglais basé sur le programme scolaire français, les enfants développent non seulement des compétences linguistiques exceptionnelles, mais aussi une compréhension approfondie des cultures et une large ouverture d’esprit. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter La Petite Ecole à Hô Chi Minh-Ville pour planifier une visite privée ou également joindre sa prochaine Journée Portes Ouvertes qui aura lieu le 15 juin, de 09h00 à 12h00.

Texte et photos : La Petite Ecole/CVN