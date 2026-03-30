L’ambassade du Vietnam appelle à la vigilance face à la situation sécuritaire complexe en Israël

Face à la situation sécuritaire complexe en Israël, marquée par des alertes aux missiles et des risques industriels, l’ambassade du Vietnam appelle ses ressortissants à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité, tout en confirmant qu’ils restent pour l’heure en sécurité.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Face à la situation sécuritaire complexe en Israël, marquée par des alertes aux missiles et des risques industriels, l’ambassade du Vietnam appelle ses ressortissants à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité, tout en confirmant qu’ils restent pour l’heure en sécurité.

Selon la correspondante de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Tel-Aviv, le Commandement du Front intérieur israélien maintient les mesures de défense civile du 30 mars à 8h00 au 4 avril à 20h00 (heure locale). Celles-ci incluent la suspension de l’enseignement en présentiel, la limitation des rassemblements à 50 personnes sous conditions de sécurité, le fonctionnement restreint des lieux de travail et la fermeture des plages.

L’ambassade recommande à la communauté vietnamienne en Israël de suivre régulièrement les consignes du Commandement du Front intérieur en fonction de leur lieu de résidence, d’identifier les abris les plus proches et d’éviter les zones sensibles telles que sites industriels, aéroports, ports et infrastructures critiques. En cas d’incident à proximité, il est conseillé de rester à l’intérieur, de limiter les déplacements et de respecter les instructions des organes compétents.

Il est strictement interdit de s’approcher, de filmer ou de prendre des photos dans les zones touchées ou présentant des signes de danger.

À ce jour, après plus d’un mois de conflit, la communauté vietnamienne en Israël demeure en sécurité.

VNA/CVN