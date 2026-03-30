La Commission militaire centrale adopte son programme d’action complété

La Commission militaire centrale a tenu lundi 30 mars à Hanoï une conférence pour examiner et approuver son programme d’action complété et peaufiné pour la mise en œuvre de la résolution du XII e Congrès du Comité du Parti pour l’armée pour le mandat 2025-2030, de la résolution du XIV e Congrès national du Parti.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et secrétaire de la Commission militaire centrale Tô Lâm a prononcé un discours d’orientation à la conférence à laquelle ont assisté notamment le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, le secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, Phan Van Giang.

La conférence a examiné et approuvé les compléments du Programme d’action et de plusieurs autres contenus importants.

La Commission militaire centrale a promulgué le Programme d’action assorti d’objectifs, de tâches, de plans et de projets concret, notamment 82 tâches, plans, projets et programmes pour 2026.

À ce jour, 50 tâches, plans, projets et programmes ont été réalisés, dont 17 sont achevés et 33 sont en cours de réalisation. Les 32 tâches, plans, projets et programmes restants seront mis en œuvre en 2026.

Au nom de la Commission militaire centrale, le secrétaire général Tô Lâm a félicité le Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam pour avoir activement et proactivement proposé les compléments du Programme d’action.

En convenant des contenus du Programme d’action, il a chargé le Comité permanent de la Commission militaire centrale à intégrer pleinement les avis exprimés lors de la conférence au Programme d’action avant la soumission au secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale pour signature et promulgation.

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé aux comités du Parti relevant de la Commission militaire centrale, au comité du Parti du Commandement de la capitale Hanoï de réviser, de compléter et d’ajuster leurs programmes d’action pour la mise en œuvre de la résolution du XIIe Congrès du Comité du Parti pour l’armée pour le mandat 2025-2030 et de la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN