Israël : la vie des Vietnamiens se stabilise après trois semaines de conflit

Trois semaines après le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, la situation sécuritaire en Israël demeure incertaine, mais la vie de la communauté vietnamienne dans ce pays tend globalement à retrouver une certaine stabilité.

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Photo : Duc Trung/VNA/CVN

Dans ce contexte difficile, les ressortissants vietnamiens font preuve de sang-froid, de solidarité et d’un strict respect des consignes des autorités locales afin d’assurer leur sécurité et celle de leurs familles.

Selon un communiqué de l’ambassade du Vietnam en Israël, aucun cas de blessé ni de victime vietnamienne n’a été signalé au cours des trois dernières semaines en lien direct avec les attaques. Ce constat constitue un signal encourageant, reflétant à la fois la capacité d’adaptation face aux situations d’urgence et le sens élevé de discipline de la communauté.

Dès les premiers jours du conflit, le Commandement du Front intérieur israélien a multiplié les alertes et les recommandations à l’intention de la population, y compris des communautés étrangères, concernant les mesures de protection, telles que l’identification des abris, la limitation des déplacements non essentiels et le respect strict des sirènes d’alerte.

Les Vietnamiens résidant dans des villes comme Tel Aviv, Netanya, Bat Yam ou Haïfa se sont rapidement adaptés à ces consignes, développant des réflexes appropriés face aux situations d’urgence.

L’esprit d’entraide s’est également affirmé de manière notable. De nombreuses familles vietnamiennes ont pris l’initiative de se connecter, de partager des informations sur la sécurité, d’échanger des expériences et de s’assister dans la vie quotidienne.

Des groupes de communication sur les réseaux sociaux sont activement maintenus, permettant une mise à jour rapide des informations émanant des autorités locales et des recommandations des représentations diplomatiques vietnamiennes.

Après une phase initiale de restriction, certains établissements commerciaux tenus par des Vietnamiens ont progressivement repris leurs activités dans des zones jugées plus sûres. Des restaurants de petite taille ou des services de soins de beauté rouvrent peu à peu, répondant aux besoins essentiels de la population locale et des expatriés. Cette reprise s’effectue de manière prudente et flexible, en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Parallèlement, les travailleurs vietnamiens en Israël reprennent progressivement leurs activités professionnelles. Dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et des services, de nombreux employés ont regagné leur poste conformément aux directives des employeurs et des autorités compétentes. Dans certaines zones, les activités de production ont repris, bien que des perturbations subsistent en raison du contexte sécuritaire.

En ce qui concerne l’éducation, la scolarité des enfants vietnamiens est maintenue grâce à l’enseignement en ligne. Face à la fermeture temporaire de nombreux établissements pour des raisons de sécurité, les élèves ont poursuivi leurs études à distance, sous la supervision de leurs écoles. Les parents s’organisent pour garantir des conditions d’apprentissage adaptées à domicile, limitant ainsi les interruptions du parcours scolaire et contribuant à la stabilité psychologique des enfants.

Dans ce contexte, les consignes et orientations émanant des autorités israéliennes ainsi que de l’ambassade du Vietnam sont largement saluées par la communauté. La diffusion rapide et claire des informations permet aux ressortissants de mieux anticiper les risques et d’adopter des comportements appropriés. Le respect rigoureux de ces directives constitue un facteur déterminant dans la réduction des dangers.

Par ailleurs, la communauté vietnamienne maintient un contact étroit avec les représentations diplomatiques, actualisant régulièrement les informations et restant prête à solliciter une assistance en cas de besoin. L’attitude générale se caractérise par la vigilance, sans céder à la panique ni tomber dans la complaisance.

Bien que la situation ne soit pas encore totalement stabilisée, les faits observés dans plusieurs localités témoignent d’un retour progressif à une vie normale. Les activités essentielles se poursuivent, et la population s’adapte graduellement à un environnement sécuritaire particulier. L’absence de pertes humaines au sein de la communauté vietnamienne après trois semaines de conflit résulte d’une combinaison de facteurs objectifs et d’un haut niveau de conscience en matière de protection individuelle.

Dans les semaines à venir, il est recommandé aux Vietnamiens résidant en Israël de continuer à suivre de près l’évolution de la situation, de respecter strictement les réglementations locales et de maintenir l’esprit de solidarité. Ces éléments demeurent essentiels pour surmonter cette période difficile et assurer la stabilité de la vie et des activités dans un contexte encore marqué par de fortes incertitudes.

VNA/CVN