Gia Lai renforce ses liens avec les provinces cambodgiennes

La province de Gia Lai a signé le 29 mars un accord de coopération avec trois provinces du Nord-Est du Cambodge : Preah Vihear, Ratanakiri et Stung Treng, pour la période 2026-2030. Cet accord insuffle une nouvelle dynamique à une collaboration plus large et plus concrète dans de multiples domaines.

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Photo : Dinh Quân/VNA/CVN

Selon le Comité populaire provincial de Gia Lai, la coopération entre la province et ses partenaires cambodgiens durant la période 2021-2025 a été mise en œuvre efficacement, avec le maintien d'échanges réguliers de délégations et le renforcement de la coordination en matière de sécurité frontalière.

Le commerce transfrontalier, les investissements et les échanges entre les populations ont été davantage encouragés, générant des résultats positifs. Les projets d'investissement des entreprises de Gia Lai dans le Nord-Est du Cambodge ont apporté des avantages socio-économiques concrets et créé des emplois pour les communautés locales.

Gia Lai compte actuellement 15 sociétés gérant 19 projets d'investissement au Cambodge, pour un capital social total de plus de 913 millions de dollars, dont 14 projets dans les trois provinces du Nord-Est. Ces projets sont principalement axés sur l'agriculture et la sylviculture, incluant l'élevage bovin ainsi que la culture, la transformation et l'exportation de produits tels que le caoutchouc, l'huile de palme, les bananes, les mangues, les ananas, les pomélos et les durians. Plusieurs entreprises d'envergure ont fonctionné avec succès et ont reçu un accueil favorable de la part des autorités cambodgiennes.

Pour la période 2026-2030, le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuân, a appelé à un renforcement de la confiance politique et à la poursuite des échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi qu'à une meilleure sensibilisation du public, notamment des jeunes générations, à l'amitié Vietnam - Cambodge.

Il a également exhorté les deux parties à intensifier leur coopération économique, commerciale et d'investissement, à consolider leurs liens commerciaux, à promouvoir le commerce transfrontalier et à optimiser les opérations au Poste frontière international de Lê Thanh-Oyadav.

Les priorités comprennent le développement de chaînes de valeur intégrées de production, de transformation et de distribution, l'expansion des marchés d'exportation et la mise en œuvre de programmes de coopération ciblés et axés sur les résultats, tout en renforçant la coordination afin de résoudre rapidement les difficultés rencontrées par les entreprises et les autorités locales.

Promotion du commerce et des investissements

Lors de l'événement, le secrétaire du Comité du Parti de Gia Lai, Thai Dai Ngoc, a déclaré que la signature de l'accord marquait non seulement un bilan des réalisations passées en matière de coopération, mais aussi l'occasion de définir les orientations clés d'une collaboration plus approfondie et plus efficace pour la période à venir, notamment en vue du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge en 2027.

Il a exhorté les organismes compétents à traduire rapidement les engagements signés en plans d'action annuels assortis de responsabilités, d'échéanciers et de points d'appui clairement définis.

Parmi les priorités essentielles figurent la promotion du commerce et des investissements via le Poste frontière de Lê Thanh-Oyadav, ainsi que le développement logistique ; le renforcement de la coordination en matière de gestion des frontières et de prévention de la criminalité afin de maintenir la sécurité et l'ordre public ; l'élargissement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de la formation des ressources humaines ; et le développement des échanges culturels, de la diplomatie entre les peuples, ainsi que des efforts conjoints pour la recherche, le rapatriement et la réinhumation des dépouilles des soldats tombés au combat.

VNA/CVN