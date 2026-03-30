Gia Lai et des provinces lao signent un accord de coopération

La province de Gia Lai a signé un accord de coopération pour la période 2026-2030 avec les quatre provinces du Sud du Laos (Attapeu, Champasak, Salavan et Sekong) lors d'une conférence organisée dans la région vietnamienne le 29 mars.

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Photo : Quang Thai/VNA/CVN

La province de Gia Lai a signé un accord de coopération pour la période 2026-2030 avec les quatre provinces du Sud du Laos (Attapeu, Champasak, Salavan et Sekong) lors d'une conférence organisée dans la région vietnamienne le 29 mars.

S'exprimant lors de cet événement, le président du Comité populaire provincial de Gia Lai, Pham Anh Tuân, a souligné le développement des relations Vietnam - Laos, impulsé par les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Suphanuvong, ainsi que par des générations de dirigeants des deux pays.

Fondée sur la confiance et des liens étroits, la coopération entre Gia Lai et les provinces du sud du Laos a produit des résultats concrets dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la santé, de l'agriculture, du commerce et de l'investissement, des sciences et technologies, et des échanges entre les populations.

La coopération économique, commerciale et d'investissement s'est progressivement développée, les échanges transfrontaliers s'intensifiant et contribuant au développement socio-économique et à l'amélioration du niveau de vie de part et d'autre.

Les représentants des quatre provinces laotiennes ont exprimé leur gratitude pour le soutien apporté par Gia Lai ces dernières années, soulignant que les liens étroits tissés ont contribué au développement socio-économique et à la sécurité politique de la région. Ils ont affirmé que la coopération sera encore élargie à tous les secteurs, renforçant ainsi les liens entre Gia Lai et les quatre localités du Sud du Laos et contribuant aux relations Vietnam - Laos.

Les dirigeants des deux parties se sont engagés à intensifier les échanges commerciaux, à développer la logistique et la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de la culture et du tourisme, tout en coordonnant étroitement leurs efforts pour garantir la défense et la sécurité nationales et maintenir la stabilité le long de la frontière pacifique et amicale.

À cette occasion, le Service de l'agriculture et de l'environnement de la province de Sekong et la société vietnamienne PISICO Binh Dinh ont signé un protocole d'accord.

En conséquence, ils établissent une coordination et un soutien en matière de recherche, d'enquêtes et d'exploration des opportunités d'investissement, en se concentrant sur les cultures industrielles et agricoles, le développement des grands arbres forestiers, la fourniture de variétés végétales dans les zones de projet et l'étude des investissements miniers.

VNA/CVN



