L'Italie souhaite renforcer son partenariat stratégique avec le Vietnam

L’Italie souhaite poursuivre le renforcement de son partenariat stratégique avec le Vietnam, en mettant l’accent sur l’intensification de la coopération dans de nombreux domaines, a déclaré le président italien Sergio Mattarella lors d’une réception organisée à l’occasion de la présentation des lettres de créance de l’ambassadrice du Vietnam, Nguyên Phuong Anh.

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Photo : VNA/CVN

Le président Sergio Mattarella a félicité la diplomate pour sa nomination et s’est dit convaincu qu’au cours de son mandat, elle contribuerait activement à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur. Saluant les progrès socio-économiques du Vietnam, il a souligné que ce dernier figurait parmi les partenaires clés de l’Italie en Asie du Sud-Est.

Le président italien s’est également félicité du développement soutenu des relations italo-vietnamiennes, ainsi que de la coordination étroite entre les deux pays sur les questions internationales. Évoquant ses précédentes visites au Vietnam, il a indiqué en conserver d’excellents souvenirs, tant du pays que de son peuple.

De son côté, l'ambassadrice a transmis au président Sergio Mattarella les salutations des dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale vietnamiens. Elle a souligné que le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec l’Italie, fondées sur une confiance politique solide et une coopération multiforme.

La diplomate a également exprimé sa volonté de contribuer activement au renforcement des relations bilatérales, notamment dans des domaines d’intérêt commun tels que le commerce, l’investissement, les hautes technologies et les échanges culturels.

VNA/CVN