Vu Dai Thang reconduit à la présidence du Comité populaire municipal de Hanoï

Lors de sa première session tenue le 28 mars, le Conseil populaire de Hanoï a élu Vu Dai Thang, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, au poste de président du Comité populaire municipal pour le mandat 2026-2031.

>> Le président de Hanoï demande l’application de l’IA dans les hôpitaux

>> Élections législatives et locales : quand le droit de souveraineté populaire se mesure en chiffres

>> Élections législatives : 87 candidats indépendants élus aux Conseils populaires de tous niveaux

Photo : VNA/CVN

Le Conseil populaire de Hanoï du 17ᵉ mandat (2026-2031) a tenu, le 28 mars, sa première session à l’issue d’un scrutin organisé conformément à la loi, marqué par un taux de participation de 99,57 %. Au total, 125 membres ont été élus pour siéger au sein de cette nouvelle mandature.

Lors de cette session, le Conseil populaire de Hanoï a élu Vu Dai Thang, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, au poste de président du Comité populaire municipal pour le mandat 2026-2031.

Né en 1975, Vu Dai Thang est titulaire d’un master en relations internationales de l’Université Waseda (Japon), ainsi que de licences en économie et en droit. Il possède également un diplôme supérieur en théorie politique. Il a été membre suppléant du Comité central du Parti pour le 12e mandat (2016), puis membre titulaire pour les 13e et 14e mandats.

En novembre 2025, il a été désigné par le Bureau politique pour rejoindre le Comité exécutif et la permanence du Comité municipal du Parti de Hanoï, en qualité de secrétaire adjoint pour la période 2025-2030, avant d’être élu président du Comité populaire municipal pour le mandat 2021-2026. Réélu à ce poste le 28 mars 2026, il entame ainsi un nouveau mandat à la tête de l’exécutif municipal.

Photo : VNA/CVN

Priorité à la satisfaction des citoyens

Dans son discours d’investiture, Vu Dai Thang a exprimé sa profonde gratitude envers les électeurs et les habitants de la capitale pour leur confiance, ainsi qu’aux membres du Conseil populaire pour leur soutien. Il a souligné que cette fonction constituait "non seulement un honneur, mais aussi une responsabilité politique majeure envers le Parti, l’État et le peuple".

Il a rappelé que Hanoï a enregistré ces dernières années des résultats significatifs dans tous les domaines, avec une croissance économique stable, une restructuration positive de l’économie, une amélioration notable du climat des affaires et un développement soutenu des infrastructures urbaines et des services. Parallèlement, les réformes administratives et la transformation numérique ont été accélérées, contribuant à améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et aux entreprises.

Le nouveau président a affirmé que ces acquis constituaient une base solide pour aborder le nouveau mandat avec confiance et détermination. Il a réitéré l’engagement de la municipalité à bâtir une administration proactive, intègre, disciplinée et efficace.

Il a également insisté sur une approche centrée sur le citoyen, considéré comme à la fois finalité et moteur du développement, affirmant que "la satisfaction des citoyens constitue le principal indicateur de l’efficacité de l’action publique".

Nouvelle équipe municipale

Photo : VNA/CVN

Les postes de vice-présidents ont été confiés à Duong Duc Tuân, Nguyên Xuân Luu, Truong Viêt Dung et Vu Thu Hà, aux côtés de 17 membres du Comité populaire municipal.

Auparavant, Phùng Thi Hông Hà avait été élue présidente du Conseil populaire municipal, accompagnée de ses vice-présidents pour le mandat 2026-2031.

Selon le rapport présenté lors de la session, l’organisation des élections du Conseil populaire de Hanoï a été menée de manière rigoureuse, méthodique et conforme au cadre juridique. Plus de 6,01 millions d’électeurs ont participé au scrutin, répartis dans 4.098 bureaux de vote.

La sélection des candidats a respecté les principes de transparence, de démocratie et de représentation équilibrée, avec 205 candidats en lice pour 125 sièges.

Les résultats ont confirmé l’élection complète des 125 membres dans les 31 circonscriptions, sans nécessité de second tour ni d’annulation. Au total, 124 élus ont été officiellement reconnus aptes à exercer leurs fonctions, permettant au Conseil populaire du 17e mandat d’entrer pleinement en activité.

VNA/CVN