Dông Nai prépare sa proposition sur le statut de ville sous l’autorité centrale

Lors du 2 e Plénum du Comité central du Parti du 14 e mandat, qui s’est tenu du 23 au 25 mars, le Comité central avait approuvé en principe la création de Dông Nai en tant que ville sous l’autorité centrale, chargeant le Politburo de demander au gouvernement de finaliser la proposition en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale pour examen et décision.

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Photo : VNA/CVN

Le président du Comité populaire de la province de Dông Nai a ordonné aux services, agences et autorités locales de mobiliser toutes les ressources pour finaliser le dossier de création de Dông Nai en tant que ville relevant du pouvoir central, en veillant à ce qu’il soit soumis au gouvernement dans les délais prévus pour être présenté à l’AN de la XVIe législature lors de sa première session.

Conformément à la circulaire officielle n°4715/UBND-KGVX, les chefs d’agences et de collectivités locales sont priés d’adapter leurs plans de travail, de prioriser la finalisation du dossier de proposition et de travailler au-delà des heures normales si nécessaire.

Les responsabilités doivent être clairement définies afin d’éviter les retards et les manquements aux obligations, tandis que les responsables d’agences sont tenus de superviser directement la mise en œuvre et d’assumer l’entière responsabilité des tâches qui leur sont confiées.

Le président du Comité populaire de la province de Dông Nai a souligné que les responsables des unités qui ne respectent pas les délais ou qui compromettent la qualité des dossiers seront tenus responsables, ce qui aura un impact sur l’avancement global du projet.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, le 26 mars, l’Office du gouvernement avait publié le document n°2696/VPCP-TCCV, communiquant les instructions de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà concernant l’accélération de la finalisation de la proposition.

Les autorités de Dông Nai sont chargées de travailler en étroite collaboration avec les ministères et les secteurs afin de remplir tous les critères et conditions pertinents, le dossier devant être complet au plus tard le 31 mars 2026.

Le ministère de la Construction est chargé d’évaluer et d’examiner la possibilité de reconnaître Dông Nai comme une zone urbaine de premier rang, si elle remplit les conditions requises, avant le 31 mars 2026.

Parallèlement, le ministère de l’Intérieur se coordonnera avec la province de Dông Nai pour finaliser le dossier, mener les procédures d’évaluation, recueillir les commentaires des ministères et agences concernés et soumettre la proposition au gouvernement avant le 4 avril 2026.

Les ministères et secteurs concernés travailleront en étroite collaboration avec la province de Dông Nai pour assurer la qualité et l’avancement du dossier.

Le 28 mars, le Conseil populaire de la province de Dông Nai a tenu sa première session pour le mandat 2026-2031. Il a approuvé la proposition de reconnaître Dông Nai comme zone urbaine de premier rang et a entériné la politique de création d’une ville de Dông Nai relevant du pouvoir central, en fonction de la superficie naturelle et de la population actuelles de la province.

Le Conseil populaire provincial a également approuvé le principe de la création de 10 quartiers à partir des 10 communes actuelles.

Auparavant, lors du 2e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, qui s’est tenu du 23 au 25 mars, le Comité central avait approuvé en principe la création de Dông Nai en tant que ville sous l’autorité centrale, chargeant le Politburo de demander au gouvernement de finaliser la proposition en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale pour examen et décision.

La province de Dông Nai s’étend actuellement sur plus de 12.737 km² et compte près de 4,5 millions d’habitants. En 2025, son PIB régional s’élevait à environ 677.932 milliards de dôngs (25,74 milliards de dollars) et ses recettes budgétaires dépassaient 102.962 milliards de dôngs. Le PIB régional par habitant atteignait 152,8 millions de dôngs, contribuant ainsi à hauteur d’environ 5% au PIB national.

VNA/CVN