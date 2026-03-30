Hô Chi Minh-Ville restructure son administration pour le mandat 2026-2031

Le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville du XI e mandat (pour la période 2026-2031) a tenu, le 30 mars, sa première session, marquant le début d’une nouvelle phase de développement pour la mégapole.

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Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Lors de cette session, le Conseil populaire municipal a procédé à l’élection des principaux responsables relevant de sa compétence, en vue de consolider l’organisation des organes du Conseil populaire et du Comité populaire pour la période 2026-2031.

Avec 98,37% des voix, Nguyên Van Duoc, membre du Comité central du Parti et vice-secrétaire du Comité municipal du Parti, a été élu président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Il a auparavant occupé plusieurs fonctions de direction dans la province de Long An (désormais rattachée à Tây Ninh), avant d’être nommé, en février 2025, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de la ville pour le mandat 2021-2026.

Parallèlement, les sept vice-présidents du Comité populaire sortant ont été reconduits, assurant ainsi la continuité de l’exécutif local.

De son côté, Vo Van Minh, également membre du Comité central du Parti et secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a été réélu président du Conseil populaire de la ville pour le mandat 2026-2031, avec 100% des suffrages.

Prenant la parole lors de la session, Trân Luu Quang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti, a estimé que cette session revêt une importance particulière, marquant une étape charnière dans le processus de développement de la métropole.

Face aux exigences de croissance rapide et durable, il a appelé le Conseil populaire à poursuivre le renouvellement de ses méthodes de travail, à améliorer la qualité de ses décisions et de ses activités de supervision, tout en agissant avec détermination et efficacité afin de répondre aux attentes des autorités et de la population.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre le Conseil populaire et le Comité populaire afin d’assurer une traduction rapide des politiques publiques en résultats concrets.

Présent à cette session, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Duc Hai a rappelé que Hô Chi Minh-Ville demeurait le principal moteur économique du pays, ainsi qu’un centre majeur en matière de finance, de science et technologie, d’innovation et d’intégration internationale.

Dans le contexte de mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux et de renforcement de la décentralisation, la ville est appelée à élever son niveau de gouvernance pour répondre aux exigences d’un développement rapide, durable et inclusif.

En outre, il a souligné que le projet de loi sur la métropole spéciale, actuellement à l’étude, constitue une initiative stratégique visant à doter la ville d’un cadre juridique innovant et compétitif, à même de valoriser pleinement ses atouts et de renforcer sa position sur la scène internationale.

Dans cette perspective, le Conseil populaire est appelé à jouer un rôle proactif dans l’élaboration des politiques publiques et des projets législatifs, en identifiant les obstacles institutionnels et en proposant des solutions innovantes, adaptées aux réalités de la gouvernance urbaine moderne.

VNA/CVN