L'Algérie accueille les Jeux scolaires africains du 26 juillet au 5 août

Placés sous le haut patronage du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, ces Jeux constituent une initiative conjointe de l'ACNOA et de la Fédération internationale du sport scolaire (ISF), dans le sillage d'une convention signée lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Selon les organisateurs, cette première édition se veut un levier pour la promotion du sport scolaire en Afrique et une plateforme d'échange entre jeunes du continent. Ces Jeux sont l'aboutissement d'un "rêve collectif" et incarnent une "vision ambitieuse: celle d'offrir à la jeunesse africaine une plateforme d'excellence sportive et d'échanges culturels inédite", a indiqué le président de l'ACNOA, Mustapha Berraf, assurant que cet événement "est un tremplin pour les champions de demain". La mobilisation continentale massive pour développer les talents et construire l'avenir, "reflète la confiance accordée par les Comités nationaux olympiques africains en l'organisation algérienne et témoigne de l'importance stratégique accordée au développement du sport scolaire sur le continent", a souligné dans le communiqué, le premier responsable de l'ACNOA, ajoutant que le choix de l'Algérie comme pays hôte repose sur son expérience en matière d'organisation sportive et sur ses infrastructures modernes.

APS/VNA/CVN