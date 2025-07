Séisme de magnitude 6,8 en Indonésie

Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) et l'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG), le séisme s'est produit vers 12h49, heure locale. L'épicentre se situait à environ 177 km à l'ouest de la ville de Tual, dans la province des Moluques. L'USGS a estimé la profondeur du séisme à 66 km, tandis que la BMKG a rapporté une profondeur de 98 km. Par ailleurs, le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ) a enregistré un séisme de magnitude 6,8 d'une profondeur de 10 km. Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique et la BMKG ont déclaré que le séisme n'était pas susceptible de générer un tsunami. Aucun dégât ni victime n'a été signalé dans l'immédiat, bien que des secousses sismiques aient été ressenties dans plusieurs petites villes de l'est de l'Indonésie. L'Indonésie, archipel de plus de 17.000 îles, est sujette à une activité sismique fréquente en raison de sa situation le long de la "ceinture de feu" du Pacifique, une région de forte activité tectonique.

VNA/CVN