Inde : neuf morts après le renversement d'un camion chargé de mangues dans le Sud du pays

>> Inde : les inondations liées à la mousson font au moins 69 morts

>> Inde : quatre morts et plusieurs autres personnes piégées après l'effondrement partiel d'une mine de charbon

L'accident s'est produit dimanche soir 13 juillet dans la région de Pullampeta, dans le district d'Annamayya, à environ 387 km au sud-ouest d'Amaravati, le chef-lieu de l'Andhra Pradesh. "L'accident s'est produit lorsque le camion a perdu le contrôle et s'est renversé. Le camion transportait une charge excessive d'environ 40 tonnes de mangues, avec 20 travailleurs assis sur le toit", a déclaré un responsable de la police. La police a précisé que lorsque le camion s'était renversé, les caisses de mangues étaient tombées sur les travailleurs, causant la mort de certains et blessant les autres. À la suite de l'accident, les habitants locaux et les secours se sont précipités sur place pour mener une opération de sauvetage et ont transporté les blessés à l'hôpital. La cause de l'accident est en cours d'investigation. Alors que la police soupçonne une surcharge, le conducteur, qui a survécu à l'accident, a déclaré avoir perdu le contrôle du véhicule en essayant d'éviter une voiture venant en sens inverse.

Xinhua/VNA/CVN