Demande croissante de climatiseurs chinois face à la canicule

D'après les données de JD.com, géant chinois de l'e-commerce et de la logistique, les JD MALL et les magasins phares d'appareils électroménagers JD au niveau des villes ont enregistré depuis le début de juillet une hausse spectaculaire de plus de 200% des ventes de climatiseurs sur un an. Cette tendance est particulièrement marquée dans les régions et villes touchées par des vagues de chaleur telles que le Jiangsu, Chongqing, Pékin, Qingdao, Changsha et Shenyang. "De nombreux vieux climatiseurs n'ont pas résisté à la canicule et sont tombés en panne, provoquant une flambée des demandes de remplacement. Les ventes d'appareils pour le salon ont particulièrement augmenté", explique un vendeur de JD MALL à Nanjing, capitale de la province chinoise du Jiangsu (Est). "Par ailleurs, les climatiseurs pour cuisine suscitent un intérêt croissant auprès des consommateurs." Ces derniers temps, de nombreuses villes européennes font face également à la canicule. Selon des initiés de Haier Smart Home, fabricant d'appareils électroménagers chinois, les ventes de climatiseurs Haier en Europe ont enregistré cette année une croissance d'environ 30% en glissement annuel.

Xinhua/VNA/CVN