Athlétisme/Meeting international de Marseille : victoire de l'Algérien Heïthem Chenitef

>> Athlétisme : le perchiste Armand Duplantis porte son record du monde à 6,28 m

>> Athlétisme : l'Australien Gout Gout améliore son meilleur temps sur 200

>> Athlétisme : à Monaco, Bol et Wanyonyi en grande forme, retour gagnant pour Lyles

Le précédent record de Chenitef était de 3:35.47" et il l'avait réalisé il y a un peu plus d'une semaine, lors du Meeting international de Poznan, disputé le 6 juillet courant en Pologne. À Marseille, l'athlète algérien avait réussi un excellent finish, ce qui lui avait permis de devancer l'Espagnol Pol Oriach (3:35.15") et le Français Antoine Senard (3:35.40"). Pour rappel, Chenitef est qualifié pour le 800 m des prochains Championnats du monde d'athlétisme, prévus en fin d'année à Tokyo (Japon), après avoir réalisé les minima nécessaires en mai dernier, lors du Meeting international de Toulouse, où il avait réalisé un chrono de 1:44.38. Depuis, il se trouve sur une courbe ascendante, aussi bien sur 800 m que sur 1500 m, et il ne cesse d'améliorer ses chronos, et c'est de bon augure avant les Mondiaux de Tokyo.

APS/VNA/CVN