SpaceX va investir 2 milliards de dollars dans xAI

>> Le projet d'Elon Musk de créer une ville en passe de devenir réalité au Texas

>> Explosion d'une mégafusée Starship de SpaceX lors d'un test, pas de blessé

Cet investissement fait partie d'une levée de fonds de 5 milliards de dollars annoncée le mois dernier par la banque Morgan Stanley. Il s'agit du premier investissement connu de SpaceX dans xAI et de l'un de ses plus importants dans une autre société, a indiqué le WSJ. M. Musk a mobilisé à plusieurs reprises son empire commercial pour soutenir cette startup en IA, qui tente de rattraper OpenAI, une entreprise de pointe dans la recherche et le déploiement de l'IA qui est surtout connue pour avoir créé la plateforme ChatGPT. Plus tôt cette année, Elon Musk a intégré xAI à X, fusionnant le laboratoire de recherche en IA avec le réseau social afin d'améliorer la portée de Grok. Cette fusion a valorisé la nouvelle entreprise à 113 milliards de dollars, selon le journal. M. Musk a qualifié Grok de "l'IA la plus intelligente du monde", laquelle alimente les fonctionnalités d'assistance clientèle du service Internet par satellite de SpaceX, Starlink.

Xinhua/VNA/CVN