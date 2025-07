Royaume-Uni : quatre morts dans un accident d'avion à l'aéroport de Southend

Quatre personnes sont mortes dans un accident d'un petit avion dimanche 13 juillet sur le site de l'aéroport de Southend, à l'est de Londres, a annoncé lundi 14 juillet la police britannique.

Peu après son décollage à destination des Pays-Bas, cet avion, qui avait atterri plus tôt dans la journée, "a rencontré des difficultés et s'est écrasé dans la zone de l'aéroport", a déclaré le responsable de l'enquête au sein de la police de l'Essex Morgan Cronin, au cours d'une conférence de presse. "Malheureusement, nous pouvons maintenant confirmer que les quatre personnes à bord sont mortes", a-t-il ajouté. L'aéroport de Southend, situé à 65 km à l'est de Londres près de la ville de Southend-on-Sea, restera fermé jusqu'à nouvel ordre, a fait savoir son directeur, Jude Winstanley. Il s'agit du sixième aéroport de Londres par ordre d'importance.

