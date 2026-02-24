L’agriculture biologique vietnamienne à la conquête d’un billion de dollars

L’agriculture biologique (AB) du Vietnam se trouve à un tournant décisif face à l’explosion du marché mondial. Toutefois, pour s’imposer durablement sur la scène internationale, le secteur doit impérativement lever les obstacles liés aux coûts, à la confiance des consommateurs et aux normes de qualité.

Selon le rapport sur le marché des aliments biologiques pour la période 2025-2034, ce secteur devrait connaître une croissance spectaculaire, passant de 286,4 milliards de dollars en 2025 à plus de 1.000 milliards (un billion) de dollars d'ici 2034. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,5%, le bio n'est plus un segment de luxe mais devient progressivement un choix quotidien.

Ce dynamisme est porté par une prise de conscience accrue des enjeux de santé et de durabilité. Les produits exempts de pesticides de synthèse, d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et d’additifs artificiels s’imposent alors que la tendance du "manger sain" se généralise.

À l'avenir, la compétition mondiale s’articulera autour de nouveaux concepts tels que l'agriculture régénératrice, la neutralité carbone et la nutrition personnalisée.

L'accent mis sur la durabilité obligera les entreprises à investir massivement dans des méthodes de culture respectueuses de l'environnement, favorisant la biodiversité et la santé des sols. Par ailleurs, la transformation numérique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'intelligence artificielle joueront un rôle clé dans l'optimisation de la production et la réduction du gaspillage alimentaire à grande échelle.

Au Vietnam, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a affirmé que la production biologique est désormais une orientation stratégique. Depuis l'approbation par le Premier ministre du projet de développement de l'AB pour la période 2020-2030, le secteur a progressé de manière fulgurante, s'inscrivant dans la dynamique de l'économie circulaire et de la réduction des émissions.

Les chiffres témoignent de cet essor : la superficie consacrée au bio dépasse aujourd'hui 174.000 ha, soit une hausse de 47% par rapport à 2016. Représentant 1,4% de la surface agricole totale, ces résultats placent le Vietnam dans le top 10 des pays affichant la plus forte croissance de surfaces certifiées biologiques au monde.

Des obstacles à lever

Le pays compte actuellement environ 17.200 acteurs de production, près de 600 établissements de transformation et plus de 60 entreprises exportatrices professionnelles. Entre 2020 et 2023, 104 modèles de production exemplaires ont été mis en place, couvrant aussi bien la culture et l’élevage que l’aquaculture et la sylviculture. M. Tiên a souligné que ces résultats confirment que l'agriculture biologique n'est plus une phase d’expérimentation, mais bien le futur inéluctable d'une agriculture nationale moderne, verte et sécurisée.

Cependant, le chemin vers la conquête des marchés mondiaux reste semé d’embûches. Mme Vu Thi Thanh Nga, PDG de Vu An Foods, souligne que les coûts de production élevés constituent un frein majeur face aux produits conventionnels. La conservation représente également un défi de taille, car les produits bios sont extrêmement sensibles à l'humidité et à la température, tout en excluant l'usage de conservateurs chimiques. Partageant cet avis, Mme Lai Thi Huong, représentante de Xanhsam Natural & Organic, estime que derrière les succès apparents se cachent des difficultés persistantes liées à la perception des consommateurs et aux coûts des intrants.

Pour que l'agriculture biologique vietnamienne puisse réellement changer d'échelle, les experts préconisent de résoudre simultanément trois équations majeures : la standardisation, l'intégration des filières et le renforcement de la confiance. Ce n’est qu’en établissant une transparence totale et une connexion étroite au sein de la chaîne de valeur que le bio vietnamien pourra s'ancrer durablement sur la carte agricole mondiale.

Texte et photo : Truong Giang/CVN