Allemagne

Biofach 2026 : le pavillon vietnamien met en lumière l'agriculture biologique nationale

Sept entreprises représentatives du secteur ont participé au salon Biofach 2026, rendez-vous mondial de référence de l’agriculture biologique, tenu du 11 au 13 février à Nuremberg (Allemagne). Leur présence marque une étape stratégique dans la promotion du label "Organic of Vietnam".

>> Des produits agricoles bio du Vietnam exposés à la foire Biofach

>> Le Vietnam au salon Biofach 2023 en Allemagne

>> Les produits biologiques vietnamiens suscitent l'attention au Biofach 2024

>> L’agriculture biologique hisse le pavillon vietnamien au Biofach 2025 en Allemagne

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du Programme national de promotion commerciale du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Association de l’agriculture biologique du Vietnam (VOAA) a inauguré le pavillon national vietnamien au salon Biofach 2026, rendez-vous mondial de référence du secteur biologique, tenu du 11 au 13 février à Nuremberg, en Allemagne.

Le pavillon vietnamien réunit sept entreprises représentatives du secteur, marquant une étape stratégique dans la promotion du label "Organic of Vietnam". Pour la VOAA, cette participation dépasse largement le cadre de la prospection commerciale : elle vise à renforcer la compétitivité de la marque nationale, à accompagner les entreprises dans leur mise en conformité avec les standards internationaux et à soutenir la transition verte de l’économie agricole vietnamienne.

La délégation présente une gamme diversifiée de produits biologiques, comprenant notamment des noix de cajou, du poivre, de la cannelle, de l’anis, du thé, ainsi que des huiles essentielles et des détergents écologiques. Aux côtés d’acteurs historiques tels que Vinasamex, Hanfimex, Hiêp Thanh ou Long Son, de nouveaux entrants, dont Sen Capital, font leur apparition, illustrant le dynamisme du secteur.

Pham Minh Duc, chef de la délégation vietnamienne et membre de la direction de la VOAA, a souligné que l’Europe constitue le marché le plus exigeant en matière de normes et de certifications. "L’obtention des certifications européennes représente un véritable sésame, non seulement pour le marché de l’Union européenne, mais aussi pour l’accès à l’ensemble des marchés mondiaux", a-t-il affirmé.

Il a également mis en avant un changement structurel significatif : "Les entreprises vietnamiennes ne se limitent plus à l’exportation de matières premières brutes. Elles investissent désormais dans la transformation en profondeur et le développement de marques, affichant une confiance croissante sur la scène internationale".

À l’écoute des attentes des consommateurs

Photo : VNA/CVN

L’accent est ainsi placé sur la création de valeur ajoutée et l’intégration dans les réseaux de distribution de détail. Phung Sam, président du groupe Hanfimex, a précisé que sa stratégie repose sur une écoute attentive des attentes des consommateurs : "Notre objectif est de proposer des produits répondant précisément à la demande du marché, en adaptant nos méthodes de production aux tendances de consommation saine, un segment à fort potentiel de croissance durable".

L’innovation technologique occupe également une place centrale, avec la participation de Sen Capital (Enzyco), premier producteur vietnamien de produits d’entretien biologiques à avoir obtenu la certification "Ecodetergent" d’Ecocert (France). À partir d’extraits de noix de lavage (sapindus) et d’enzymes issues d’écorces d’ananas, ces produits conjuguent savoir-faire traditionnel et biotechnologies modernes, suscitant un vif intérêt auprès des acheteurs internationaux pour leur caractère à la fois authentique et respectueux de l’environnement.

En marge du salon, Dang Thi Thanh Phuong, conseillère commerciale du Vietnam en Allemagne, et les responsables de la VOAA ont tenu des séances de travail avec le Programme allemand de promotion des importations (IPD), placé sous l’égide du ministère fédéral de l’Économie et du Développement (BMZ). Les échanges ont porté sur l’accession du Vietnam au statut de "pays partenaire" de l’IPD, un levier jugé déterminant pour faciliter l’accès des produits vietnamiens aux grands acheteurs allemands et européens.

Selon les organisateurs, Biofach 2026 a accueilli environ 35.000 visiteurs professionnels et plus de 2.200 exposants venus de près de 90 pays, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des produits biologiques, de la production agricole au commerce de détail.

Outre l’Allemagne, les pays les plus représentés étaient l’Italie, les Pays-Bas, l’Inde, l’Autriche et l’Espagne. L’Inde a été désignée "Pays de l’année" pour cette édition 2026.

VNA/CVN