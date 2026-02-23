Exportations agro-forestières et aquatiques : valeur ajoutée et marchés élargis

Face à un environnement international marqué par le ralentissement économique et le durcissement des normes commerciales, le secteur vietnamien de l’agriculture et de l’environnement mise sur la diversification des marchés, la transformation à forte valeur ajoutée et l’innovation technologique pour maintenir sa dynamique et atteindre un objectif d’exportation de 73 à 74 milliards de dollars.

Les exportations vietnamiennes de produits agro-forestiers et aquatiques devraient continuer à faire face à de nombreux défis, dans un contexte de reprise économique mondiale lente, de montée du protectionnisme et de durcissement des normes techniques. Toutefois, grâce aux résultats de la restructuration de la production, au dynamisme des entreprises et à l’orientation vers un nouveau modèle de croissance, le secteur de l’agriculture et de l’environnement dispose de marges de progression importantes pour maintenir son élan et viser un chiffre d’exportation de 73 à 74 milliards de dollars.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, l'année 2026 s'annonce encore difficile. Néanmoins, après plus de quarante ans de développement, le secteur s’appuie sur des bases solides, notamment une capacité d’adaptation flexible aux fluctuations du marché. La restructuration de la production, l’amélioration de la qualité et la réorganisation des chaînes de valeur ont renforcé la compétitivité des produits vietnamiens.

L’une des priorités consiste à élargir et diversifier les débouchés. Outre les marchés traditionnels, le Vietnam intensifie l’exploration de zones à fort potentiel telles que le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud. Parallèlement, l’exploitation efficace des accords de libre-échange (ALE) offre un avantage concurrentiel et élargit l’accès aux marchés.

Les premiers résultats sont encourageants. En janvier 2026, les exportations agro-forestières et aquatiques ont atteint près de 6,51 milliards de dollars, en hausse de près de 30 % sur un an, témoignant d’une reprise notable et d’une forte résilience du secteur.

L’augmentation de la valeur ajoutée par la transformation approfondie constitue un moteur central de croissance. Selon Nguyên Dinh Tho, de l’Institut de stratégie et de politique agricoles et environnementales, le Vietnam s’insère progressivement plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment via les produits transformés. Le passage de l’exportation de matières premières brutes à des produits à haute valeur ajoutée améliore l’efficacité économique et la position des produits vietnamiens sur les marchés internationaux.

Le secteur du café en offre une illustration significative. En 2025, les exportations ont atteint 8,92 milliards de dollars, en progression de près de 59%, grâce non seulement à la hausse des prix mais aussi à la montée en gamme vers des produits torréfiés, solubles et à forte valeur ajoutée. Cette évolution réduit la dépendance aux fluctuations des cours des matières premières.

L’investissement dans les technologies de transformation et la construction de marques s’impose désormais comme une tendance majeure. De nombreuses entreprises, nationales et étrangères, modernisent leurs unités de production et développent des produits différenciés, renforçant ainsi leur compétitivité.

Le secteur des fruits et légumes enregistre également des avancées notables. Selon Dinh Cao Khuê, vice-président de l’Association vietnamienne des fruits et légumes et directeur général de la Société par actions d'exportation de produits alimentaires Dông Giao (Doveco), la croissance se traduit autant par l’expansion des volumes que par l’amélioration qualitative, avec la mise en place de zones de production conformes aux standards internationaux et une diversification accrue des produits.

Les experts estiment que le potentiel demeure considérable, notamment sur des marchés exigeants comme l’Union européenne, les États-Unis, le Japon et la République de Corée. Les investissements technologiques permettent d’améliorer la qualité, de prolonger la conservation et de satisfaire aux normes strictes.

Dans un environnement mondial volatil, la transition d’un modèle fondé sur le volume vers un modèle axé sur la qualité et la valeur ajoutée apparaît inévitable. Soutenu par l’innovation scientifique et technologique, le secteur agricole vietnamien consolide ainsi les bases d’un nouveau cycle de croissance, affirmant son rôle de pilier de l’économie nationale.

Le Vietnam figure aujourd’hui parmi les principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles. Il occupe la première place mondiale pour le poivre et les noix de cajou, et se classe également dans le groupe de tête pour le café et le riz.

Les organisations internationales estiment par ailleurs que la demande alimentaire mondiale continuera de croître, en particulier pour les produits à forte transformation et les produits durables. Cette tendance offre aux produits agricoles vietnamiens l’opportunité d’élargir leurs débouchés, d’accroître leur valeur ajoutée et de s’intégrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

