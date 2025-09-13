Renforcement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la Biélorussie

>> Resserrer les relations d'amitié traditionnelles Vietnam - Biélorussie

>> Un nouvel élan pour approfondir les relations Vietnam - Biélorussie

>> Opportunités pour renforcer la coopération économique Vietnam - Biélorussie

Photo : VNA/CVN

Le président biélorusse a affirmé que la Biélorussie considérait le Vietnam comme l’un de ses partenaires clés en Asie, qualifiant le pays de moteur de croissance de l’économie mondiale. Il a souligné l’importance du partenariat stratégique entre les deux pays et assuré que Minsk respecterait pleinement les engagements et accords conclus au plus haut niveau. Le chef de l’État biélorusse a exprimé son souhait de voir rapidement des résultats concrets et substantiels dans la coopération bilatérale.

Pour sa part, l’ambassadeur Nguyên Van Trung a réaffirmé que le Vietnam considérait la Biélorussie comme un partenaire important en Europe. Il a exprimé la gratitude du peuple vietnamien pour l’amitié et la solidarité constantes de la Biélorussie, et s’est engagé à œuvrer au renforcement des liens traditionnels et à la promotion de la coopération bilatérale dans l’intérêt des deux peuples, de la paix, de la stabilité et du développement régional et mondial. L’ambassadeur a également transmis l’invitation du président Luong Cuong à son homologue biélorusse pour une visite officielle au Vietnam à une date appropriée.

Le Vietnam et la Biélorussie ont établi leurs relations diplomatiques en décembre 1991, peu après l’indépendance de la Biélorussie. Minsk a ouvert son ambassade à Hanoï en 1998, tandis que l’ambassade du Vietnam en Biélorussie a été inaugurée en octobre 2003, avec un premier ambassadeur nommé en mars 2005.

Durant plus de trois décennies, les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays se sont développées dans de nombreux domaines, héritant des liens historiques de l’époque soviétique. En mai dernier, lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti Tô Lâm en Biélorussie, les deux pays ont décidé de porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique, ouvrant une nouvelle étape dans leur coopération.

Actuellement, environ 600 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent en Biélorussie.

VNA/CVN