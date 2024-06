Hanoï dévoile un plan ambitieux pour améliorer la vie des habitants d'ici 2030

Photo : VNA/CVN

Les objectifs spécifiques consistent notamment à garantir aux anciens combattants et à leurs familles bénéficiant d’allocations mensuelles des conditions de vie confortables, supérieures à la moyenne de leurs communautés.

En outre, la ville vise à réduire le taux de chômage à moins de 3,0% dans l'ensemble et à moins de 3,5% dans les zones urbaines, tout en visant à former au moins 80% de la main-d'œuvre.

Le bien-être social constitue également une pièce importante du puzzle. Le plan vise à ce qu'une partie substantielle de la population en âge de travailler participe aux régimes sociaux et d'assurance chômage. Au-delà des années de travail, il s’efforce également d’offrir un avenir sûr aux retraités, avec un objectif de 65% de personnes bénéficiant d’une pension régulière et d’une aide sociale.

Photo : VNA/CVN

La santé et le bien-être sont tout aussi importants. Hanoï vise une vie plus longue et plus saine pour ses habitants. L'espérance de vie moyenne devrait atteindre 77 ans, avec un minimum de 68 ans passés en bonne santé. Étendre la couverture d’assurance maladie à 98% et encourager les résidents à utiliser les services de soins primaires sont des étapes cruciales pour atteindre cet objectif.

Mais l’aspect le plus frappant du plan (Plan N°181) réside peut-être dans le logement. Les habitants de Hanoï peuvent s'attendre à une amélioration significative de leur espace de vie, la superficie moyenne par personne étant de 32 m².

En outre, la ville prévoit de développer un nombre impressionnant de 2,5 millions de mètre carré de nouveaux logements sociaux. Cela comprend la construction d'un à deux complexes de logements sociaux indépendants, ainsi que l'engagement le plus remarquable de garantir que chaque zone industrielle et industrielle d'exportation de la ville ait accès à des logements sociaux.

Le succès du programme dépend de sa mise en œuvre, c'est pourquoi les autorités ont exhorté toutes les agences concernées à mettre le plan à exécution.

VNA/CVN