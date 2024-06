Un programme d'action pour promouvoir la grande union nationale

Le gouvernement a publié le 19 juin la Résolution N o 94 sur le Programme d'action du gouvernement pour mettre en œuvre la Résolution N o 43 du Parti du 24 novembre 2023 sur la continuation de promouvoir la tradition, la puissance de la grande union nationale, construisant le pays de plus en plus prospère et heureux.

La résolution indique clairement que pour mettre en œuvre avec succès les objectifs de la Résolution N°43, le gouvernement demande aux ministres, aux chefs des agences au rang ministériel, aux agences relevant du gouvernement et aux présidents des Comités populaires des villes et provinces du ressort central de se concentrer sur la direction et l’organisation de la mise en œuvre de huit tâches et solutions principales.

En particulier, il est important de sensibiliser les agences administratives de l'État, les autorités à tous les niveaux et la population sur l'importance de promouvoir les traditions et la force de la grande union nationale, élever leur esprit de responsabilité ; continuer à bien comprendre les points de vue et la pensée du Président Hô Chi Minh sur la grande union nationale ; combiner étroitement la propagande avec l'éducation sur la tradition de la grande union nationale, sur les options, les politiques et les lois du Parti et de l'État...

En outre, il est nécessaire de perfectionner les options et les politiques de la grande union nationale et de mobiliser toutes les ressources au service du développement du pays.

Selon ladite résolution, il faut veiller à accélérer l'édification et la rectification du Parti et du système politique transparent et fort ; resserrer la solidarité au sein du Parti, maintenir le rôle dirigeant du Parti dans la construction et la promotion de la tradition et de la puissance de la grande union nationale...

Enfin, l’accent est mis également sur le renforcement du rôle et de l'efficacité des activités de l'État dans la promotion de la tradition et de la force de la grande union nationale : la poursuite de construire et de perfectionner l'État de droit socialiste vietnamien du peuple, par le peuple et pour le peuple, dirigé par le Parti; la construction d'un système juridique complet, opportun, synchrone, unifié et efficace.

Toutes les activités des agences publiques, des cadres, des fonctionnaires et des employés publics doivent servir le peuple et résoudre rapidement les problèmes directement liés à la vie des habitants...

