Vietnam - Russie : la formation de ressources humaines de haute qualité est une priorité

La coopération en matière d'éducation et de formation est toujours considérée comme un point lumineux dans les relations entre le Vietnam et la Fédération de Russie.

Les deux parties ont mis en œuvre de nombreuses idées de coopération dans ce domaine dont la priorité absolue est la coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Depuis 1950, l'ex-Union soviétique et la Fédération de Russie d'aujourd'hui ont formé près de 70.000 cadres scientifiques et techniques, gestionnaires et une équipe de techniciens qualifiés pour le Vietnam, contribuant ainsi grandement à l'édification et à la défense de la Patrie.

Selon les statistiques incomplètes du ministère de l'Éducation et de la Formation, au cours de la période 1950-1991, l'Union soviétique a formé environ 52.000 citoyens vietnamiens, dont plus de 30.000 au niveau universitaire, près de 3.000 docteurs, plus de 200 docteurs scientifiques et des dizaines de milliers de techniciens, d'enseignants de formation professionnelle et de stagiaires.

Après la dissolution de l'Union soviétique, la Fédération de Russie a poursuivi sa mission de formation des ressources humaines pour le Vietnam via de nouveaux accords de coopération signés. Elle a accordé chaque année au Vietnam plus de 950 bourses entre 2018 et 2020 et un millier de bourses depuis 2021.

Au cours de ces 10 dernières années, la coopération entre les universités entre les deux pays a également reçu une attention particulière. Les deux parties maintiennent actuellement le mécanisme d'organiser alternativement le Forum des recteurs des universités russes et vietnamiennes.

Dans les temps à venir, la coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité entre les deux pays restera une priorité absolue du Vietnam, a déclaré Pham Quang Hung, directeur du Département de la coopération internationale du ministère de l'Éducation et de la Formation.

La visite d'État au Vietnam du président russe Vladimir Poutine ainsi que la signature d'un nouvel accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur seront une forte impulsion pour promouvoir la coopération éducative entre les deux pays.

