L’Agence Vietnamienne d’Information, pionnière du journalisme multimédia

Chaque année en avril, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) organise sa cérémonie annuelle de remise des prix de la presse, récompensant les reporters et les rédacteurs qui ont travaillé sans relâche et avec créativité pour produire des articles percutants et de qualité, qui trouvent un écho auprès du public et renforcent la position de l’agence comme pilier essentiel du paysage médiatique national.

Photo : VNA/CVN

L’année 2024 a été marquée par de nombreux événements nationaux et internationaux importants. Les journalistes de la VNA ont su exploiter ces riches matières à couverture médiatique pour produire des articles remarquables, couvrant tous les aspects de la vie politique, sociale et culturelle, confirmant ainsi le rôle clé de l’agence dans le paysage médiatique national.

Atteindre les objectifs d’une nouvelle ère

Le 16 septembre 2024, le secrétaire général du Parti et alors président de la République, Tô Lâm, a publié un article intitulé Continuer à innover fortement dans les méthodes de direction et de gouvernance du Parti, exigences urgentes de la nouvelle période révolutionnaire. En réponse, la VNA a lancé une série spéciale rassemblant les points de vue du public sur le renouvellement de la direction du Parti, reflétant la vision exposée dans l’article.

Une série en quatre parties intitulée Les réformes du Parti propulsent le développement du pays, par Nguyên Thi Hông Diêp et Dinh Thi Thuân (Département des informations intérieures) et Nguyên Thi Lan Phuong (VietnamPlus), a approfondi ce thème.

S’appuyant sur le message du secrétaire général du Parti, les articles ont souligné que la réforme des méthodes de direction et l’amélioration de la gouvernance constituent à la fois une tâche cruciale et une priorité à long terme pour l’édification du Parti, indispensables à la préservation de son intégrité et de son efficacité.

Selon Nguyên Thi Hông Diêp, responsable du Bureau des sciences et de l’éducation dudit département, les auteurs ont cherché à souligner que, si chaque localité ou institution peut aborder la réforme différemment, toutes doivent rester alignées sur les principes fondamentaux du Parti.

La série a également exploré les cadres de surveillance et de discipline du Parti, soulignant leur rôle dans le maintien de l’unité et de l’ordre internes, ainsi que dans la prévention de la dégradation morale et idéologique parmi les responsables et les membres du Parti, protégeant ainsi les orientations et la mission du Parti.

Photo : VNA/CVN

Un symbole de solidarité entre soldats et civils

Les journalistes de la VNA sont présents depuis longtemps en première ligne, que ce soit dans les zones sensibles ou sinistrées. En 2024, lorsque le supertyphon Yagi a causé des pertes dévastatrices dans le nord du pays, notamment dans l’hameau de Làng Nu (commune de Phuc Khanh, district de Bao Yên, province de Lào Cai au Nord), les reporters de la VNA ont de nouveau été parmi les premiers à arriver.

Une série d’articles de Trân Thi Thu Vân, Dinh Vu Nhât Hông et Nguyên Thi Lê Huong (Viet Nam News) retraçant le parcours des villageois face aux conséquences de la catastrophe a permis de saisir à la fois les pertes humaines et la résilience émotionnelle à travers deux reportages et deux vidéos.

Les journalistes se sont entretenus avec des soldats du 98e régiment, division 316, qui ont travaillé dans des conditions difficiles pour récupérer les corps et soutenir les survivants. Pendant 14 jours, ils ont lutté contre les inondations, le froid et l’épuisement, avec peu de vêtements secs et d’eau potable.

Avant leur départ, les troupes ont fait un adieu solennel aux victimes. Un drapeau rouge offert par les villageois, portant l’inscription "Làng Nu 10 - 24/9/2024", est devenu un symbole de solidarité entre militaires et civils.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, les travaux de reconstruction ont été achevés. Une nouvelle zone de réinstallation, comprenant 40 maisons traditionnelles sur pilotis de style des Tày et des infrastructures essentielles, a été construite, aidant les familles à retrouver la stabilité.

Un changement dans l’engagement du public

Les candidatures de cette année témoignent non seulement de l’intégrité journalistique, mais aussi de l’importance croissante accordée à un reportage pratique et axé sur les solutions, contribuant ainsi à l’élaboration des politiques. La nouvelle catégorie "Journalisme créatif" a été créée afin d’encourager l’utilisation des technologies pour produire des contenus multimédias adaptés à l’évolution des habitudes du public, notamment la préférence pour les contenus visuels et interactifs.

Une candidature remarquable, Célébration des 70 ans de la libération de Hanoï - Une capitale sacrée et élégante, présentée par une équipe de VietnamPlus, a utilisé une expérience 3D interactive sur vietnamplus.vn/70namhanoi.

Le projet emmène les lecteurs à travers les étapes historiques du pays, notamment la Déclaration d’indépendance du président Hô Chi Minh en 1945, l’appel à la résistance nationale en décembre 1946 et la victoire historique de Diên Biên Phu en 1954.

Ce format innovant permet aux lecteurs d’explorer des monuments emblématiques comme la tour du Drapeau de Hanoï grâce à des images saisissantes et une narration audio, offrant une expérience narrative multimédia immersive. Des reportages complémentaires sur l’histoire, l’économie et la culture dressent un portrait puissant de Hanoï, à la fois symbole sacré et capitale vivante et en pleine évolution.

Reconnaître l’engagement et le courage journalistiques

Les Prix de la presse de la VNA 2024 récompensent une fois de plus le dévouement, le courage et le sacrifice de ses journalistes, ceux qui se donnent à fond, souvent dans les environnements les plus difficiles, pour fournir des informations pertinentes et pertinentes.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a salué le sens des responsabilités et le professionnalisme des reporters de l’agence, soulignant leur engagement constant aux côtés des forces de première ligne pour capturer un Vietnam dynamique et en constante évolution.

"Ces contributions, a-t-elle déclaré, témoignent du rôle moteur de la VNA en tant que principale agence multimédia nationale".

VNA/CVN