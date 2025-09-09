En 80 ans, la VNA s’affirme comme organe de presse clé du Vietnam

Au cours de ses huit décennies de construction et de développement, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a rempli avec brio son rôle d’organe de presse clé, a déclaré à la VNA à Pékin l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh.

>> Agence Vietnamienne d’Information, une source d’informations officielles et fiables

>> Le Courrier du Vietnam souffle ses 32 bougies avec ses lecteurs francophones



>> La VNA : tradition et innovation reconnues par des amis internationaux

Photo : VNA/CVN

Née dès les premiers jours de la fondation du Vietnam moderne, en septembre 1945, la VNA a été baptisée par le Président Hô Chi Minh. Le 15 septembre 1945, la Déclaration d’indépendance, lue par le Président Hô Chi Minh, a été diffusée dans le monde entier en trois langues : vietnamien, anglais et français, marquant la naissance de la VNA.

Des années de résistance pour l’indépendance nationale au temps de paix, la VNA a fourni des informations sources stratégiques et accompagné le pays à chaque étape historique, a noté le diplomate lors d’un entretien à l’occasion à l’occasion du 80e anniversaire de l’agence de presse nationale (15 septembre 1945-2025).

Dans le parcours centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne, la VNA est l’une des forces pionnières et persistantes sur le plan idéologique et culturel, jouant un rôle clé dans la diffusion de l’information officielle, contribuant à renforcer le consensus social et à affirmer le prestige du pays sur la scène internationale, a-t-il indiqué.

La VNA est désormais une grande agence de presse nationale, un organe multimédia clé au service des demandes d’information du Parti et de l’Etat, des médias grand public et du public tant au pays qu’à l’étranger, prête à accompagner le pays dans une nouvelle ère, a souligné le diplomate.

Acteur clé de la communication extérieure, la VNA dispose du plus grand réseau d’organes permanents à l’étranger, avec 30 organes permanents présents sur les cinq continents.

Grâce à des dizaines de produits d’information et à un réseau diversifié de plateformes médiatiques en plusieurs langues, elle a efficacement diffusé l’image d’un Vietnam pacifique, stable et en plein développement ; et a contribué à la construction d’un pont d’information et au renforcement de la compréhension mutuelle entre le peuple vietnamien et le monde, ainsi qu’entre la communauté vietnamienne à l’étranger et le pays natal.

L’ambassadeur Pham Thanh Binh a déclaré que le Vietnam avait accompli de nombreuses réalisations historiques dans le domaine des affaires étrangères, contribuant à renforcer la position et le prestige du pays sur la scène internationale.

Ces réalisations sont dues à la contribution significative du travail d’information extérieure, à la participation active, professionnelle et méthodique des journalistes, dont il convient de souligner le rôle essentiel et important de la VNA en tant qu’agence de presse nationale, grand groupe de communication multimédia, multiplateforme et multilingue, a-t-il conclu.

VNA/CVN