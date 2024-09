La visite du président du Mozambique vise à resserrer les liens avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information, avant la visite du président mozambicain du 8 au 10 septembre au Vietnam, à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm, la diplomate a déclaré que les deux pays partageaient beaucoup similitudes. Cependant, le Vietnam se développe fortement dans les domaines de la recherche agricole et forestière, domaines avec lesquels le Mozambique souhaite coopérer pour améliorer la qualité de ses produits agricoles et assurer la sécurité alimentaire pour sa population, a-t-elle noté.

Elle a estimé que le Mozambique était un pays riche en ressources minérales et énergétiques et pourrait donc travailler en étroite collaboration avec le Vietnam, car son économie se développait rapidement et la demande de minéraux et d'énergies augmentait. Le Mozambique peut fournir ces ressources, créant ainsi des opportunités pour les deux pays de se développer ensemble.

Les deux pays célébreront l'année prochaine le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, a-t-elle déclaré, notant qu'au cours des près de cinquante ans, les relations entre les deux pays avaient réalisé de nombreuses réalisations remarquables. Leur solidarité, leur amitié et leur coopération traditionnelle ont été héritées, entretenues et continuellement développées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan politique, les deux pays se sont mutuellement soutenus. Le Vietnam a soutenu la candidature du Mozambique à devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré la diplomate, ajoutant que ce pays d'Afrique du Sud-Est avait également apporté quelques idées au Vietnam dans certaines initiatives diplomatiques. Elle a espéré que ces efforts se poursuivraient au cours des 50 prochaines années.

Sur le plan économique, le Vietnam a réalisé des investissements importants dans le secteur des télécommunications mozambicains. Le réseau mobile Movitel, un projet du Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel) au Mozambique, s'est révélé être un modèle efficace de coopération économique bilatérale. Depuis son lancement en mai 2012, Movitel est devenu l'un des principaux réseaux mobiles en termes d'abonnés et de couverture, apportant une contribution positive au développement socio-économique du Mozambique. Il a aidé la population mozambicaine à accroître son accès aux services de télécommunications au cours des dix dernières années.

Photo : VNA/CVN

Selon l'ambassadrice, les deux pays ont renforcé leurs relations commerciales, notamment dans les domaines tels que le charbon et la finance. Les deux parties s’efforcent de capitaliser sur les avantages marins et agricoles pour faire de la coopération agricole une priorité ; renforcent leur collaboration dans les domaines du commerce, de l'éducation et de la formation et élargissent les partenariats dans des domaines potentiels tels que les minéraux et la culture.

Elle a déclaré que le Mozambique souhaitait continuer à resserrer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'investissement, de l'économie et du commerce. Elle s'est engagée à créer des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes d'investir et d'opérer dans des domaines tels que les télécommunications et les mines.

La diplomate a espéré que cette visite serait un succès et contribuerait à promouvoir l'amitié et le partenariat traditionnel entre le Vietnam et le Mozambique de manière plus forte et plus efficace.

VNA/CVN