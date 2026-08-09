Le Vietnam, destination attractive de géants américains des semi-conducteurs

Le Vietnam est l’une des destinations les plus attractives pour de nombreuses grandes entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs, grâce à des coûts de main-d’œuvre compétitifs, à un environnement politique stable, à sa position géographique favorable et à son vaste réseau d’accords de libre-échange.

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C’est ce qu’a estimé le Docteur Tran Doan Huan, chercheur principal au Georgia Institute of Technology, à Atlanta, et directeur de la recherche sur l’innovation chez Matmerize Inc., également à Atlanta.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Washington, le Docteur Tran Doan Huan a expliqué que plusieurs facteurs justifiaient le choix du Vietnam par les États-Unis comme l’un des pays participant au programme International Technology Security and Innovation (ITSI), créé dans le cadre du CHIPS Act.

Le premier tient à la base industrielle déjà établie. Avant même le lancement de l’ITSI en 2023, le Vietnam disposait d’un secteur relativement solide dans les semi-conducteurs et l’électronique. Depuis plus d’une décennie, il a attiré plusieurs grands groupes américains du secteur. Intel Products Vietnam compte parmi les principaux sites mondiaux d’assemblage et de test d’Intel. Synopsys, Cadence, Marvell et Qualcomm y ont également implanté des centres d’ingénierie et de recherche. Ces investissements constituent une base pour permettre au Vietnam de progresser à terme vers des activités à plus forte valeur ajoutée dans la chaîne des semi-conducteurs.

Le deuxième facteur est lié à la diversification et à la résilience des chaînes d’approvisionnement. Après la pandémie de COVID-19 et face aux tensions géopolitiques, les États-Unis ont pris conscience des risques liés à une dépendance excessive à un nombre limité de pays. Washington veut bâtir un réseau de partenaires fiables partageant des principes de transparence, de sécurité des chaînes d’approvisionnement et de coopération technologique. Dans ce contexte, le Vietnam offre un environnement propice au développement des activités d’assemblage, de test, de conditionnement et de conception de puces.

Le Vietnam présente également des avantages économiques importants : coûts de main-d’œuvre compétitifs, stabilité politique, position géographique favorable et vaste réseau d’accords de libre-échange. L’écosystème électronique développé autour de groupes tels que Samsung, Foxconn et LG constitue une base supplémentaire pour l’essor de l’industrie des semi-conducteurs. Le soutien américain dans le cadre de l’ITSI accompagne ainsi la tendance à la diversification des chaînes d’approvisionnement déjà engagée par le secteur privé.

Les ressources humaines constituent un autre atout. Le Vietnam forme chaque année des dizaines de milliers d’ingénieurs en électronique, en technologies de l’information et en ingénierie. Malgré un nombre encore limité de spécialistes des semi-conducteurs, le pays dispose de compétences solides en mathématiques et en logiciels, d’une main-d’œuvre jeune et de coûts compétitifs. L’ITSI met donc l’accent sur la formation des ingénieurs, les programmes d’enseignement, les laboratoires et la coopération entre universités et entreprises.

La géopolitique joue également un rôle. De par sa position stratégique et sa politique étrangère indépendante et équilibrée, le Vietnam constitue un partenaire important pour les États-Unis dans l’Indo-Pacifique. Washington cherche à coopérer avec des pays capables de contribuer à la stabilité régionale et à la sécurité des chaînes d’approvisionnement technologiques. L’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique intégral en 2023 illustre cette importance, la coopération dans les semi-conducteurs figurant parmi les priorités.

L’engagement du gouvernement vietnamien en faveur du secteur constitue un autre facteur déterminant. Le Vietnam a fait des semi-conducteurs une industrie technologique stratégique, avec pour objectifs de former des dizaines de milliers d’ingénieurs, de développer des centres de conception de puces, d’attirer les investissements étrangers et de soutenir les entreprises nationales. Selon le Dr Tran Doan Huan, l’ITSI est conçu pour soutenir les pays affichant une volonté politique claire et prêts à améliorer leur environnement d’investissement ainsi que leurs capacités technologiques. Le Vietnam répond pleinement à ces critères, créant ainsi les conditions nécessaires pour que les programmes de soutien américains puissent produire des résultats durables.

Pour les États-Unis, cette coopération doit contribuer à diversifier les chaînes d’approvisionnement, réduire les risques géopolitiques et élargir le réseau de partenaires technologiques fiables. Pour le Vietnam, elle ouvre l’accès à des ressources, des connaissances, des technologies et à un réseau d’entreprises de premier plan, offrant une base pour renforcer progressivement sa position dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

Les États-Unis considèrent la coopération internationale comme un pilier de leur stratégie. À travers l’ITSI, ils travaillent avec des partenaires tels que le Vietnam, le Costa Rica, le Mexique, les Philippines et l’Indonésie pour développer les ressources humaines, renforcer les capacités d’assemblage, de test et de conditionnement et construire des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs plus diversifiées et plus sûres.

VNA/CVN