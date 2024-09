La visite au Vietnam du leader lao porte la solidarité spéciale à une nouvelle hauteur

La prochaine visite d’État au Vietnam du secrétaire général et président lao constitue l’un des jalons importants dans l’histoire des relations entre les deux pays, contribuant à promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos vers de nouveaux sommets, a déclaré le vice-président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Nguyên Minh Tâm.

>> Les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos s’échangent sur les politiques

>> Tô Lâm remet la décision de nomination à l'ambassadeur du Vietnam au Laos

>> Le journal Pasaxon salue la grande amitié entre le Vietnam et le Laos

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et son épouse, effectueront du 10 au 13 septembre une visite d’État au Vietnam, à l’invitation du son homologue vietnamien Tô Lâm et de l’épouse de celui-ci.

Photo : VNA/CVN

Cette visite, la deuxième du secrétaire général et président Thongloun Sisoulith depuis le XIe Congrès national du PPRL (janvier 2021) et fait suite à la visite d’Etat au Laos du secrétaire général et président Tô Lâm (juillet 2024), est un témoignage vivant des sentiments profonds de grande amitié et de solidarité particulière, fidèle et pure entre les deux partis, les deux Etats et les deux peuples vietnamiens et lao, a-t-il indiqué.

Les relations vietnamo-lao poursuivent une bonne dynamique de développement avec de nombreuses réalisations importantes, s’est-il félicité, soulignant les relations politiques renforcées et sans cesse approfondies qui jouent un rôle de pilier et de boussole dans les relations entre les deux pays.

Les deux parties affirment toujours que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos constituent un bien commun inestimable des deux partis et des deux peuples, une nécessité objective, une loi historique et la plus grande source de force des deux pays, qui doivent être préservées, promues et transmises aux générations futures, a-t-il déclaré.

Les deux parties ont promu les mécanismes de coopération existants, en même temps révisé et ajusté les mécanismes de coopération et déployé de nouveaux mécanismes de coopération ; discuté de la coopération sur les questions stratégiques, les lignes directrices et les politiques liées à la sécurité et au développement de chaque pays.

Elles ont bien organisé les activités diplomatiques entre les hauts dirigeants des deux partis et des États et ont signé de nombreux documents de coopération dans de nombreux domaines importants entre les deux partis et les deux pays.

La coopération en matière de défense et de sécurité est maintenue et constitue l’un des piliers importants des relations Vietnam - Laos, contribuant au maintien de la stabilité politique et à l’assurance de la défense nationale, de la sécurité et de l’ordre social dans chaque pays.

À ce jour, le Vietnam compte 256 projets d’investissement au Laos avec un capital d'investissement total de plus de 5,5 milliards d'USD, le capital réalisé accumulé à ce jour atteignant 2,8 milliards d'USD.

Au cours des sept premiers mois de 2024, six nouveaux projets ont été autorisés avec un capital d'investissement atteignant 36,7 millions d'USD, soit une augmentation de 39% par rapport à la même période de 2023.

Le commerce Vietnam-Laos a atteint 1,6 milliard d'USD en 2023. Au cours des huit premiers mois de 2024, il a atteint environ 1,3 milliard d'USD.

Avec les efforts des deux partis, des deux pays et des deux peuples, nous sommes fermement convaincus que la visite du secrétaire général et président Thongloun Sisoulith continuera à élever les relations Vietnam - Laos vers de nouveaux sommets, pour les bénéfices pratiques des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde, a-t-il conclu.

VNA/CVN