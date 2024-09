Le journal Pasaxon salue la grande amitié entre le Vietnam et le Laos

L’article affirme qu’en tant que deux voisins proches partageant des monts et des fleuves, la relation entre le Vietnam et le Laos a été établie et forgée au cours de milliers d’années de construction et de défense nationales. Leurs peuples se sont toujours tenus côte à côte et ont partagé à la fois les joies et les difficultés pour développer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale.

La grande amitié entre le Laos et le Vietnam est devenue un atout précieux, une source de force et le facteur le plus crucial pour assurer le succès de la révolution de chaque pays. Aujourd’hui, les peuples des deux pays, en particulier les jeunes générations, doivent protéger, entretenir, hériter et préserver cette grande amitié, cette solidarité particulière et cette coopération intégrale.

Selon l’article, face aux changements rapides et complexes de la situation mondiale et régionale, les relations fidèles et pures entre le Vietnam et le Laos, fondées par le président Hô Chi Minh, le grand dirigeant du Vietnam, et les présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, et cultivées par les générations successives de dirigeants du Parti et de l’État et du peuple des deux pays, doivent être continuellement maintenues et développées.

Sur la base de l’esprit d’indépendance, d’autonomie, de coopération égale et de bénéfice mutuel, conformément à la nature particulière des relations entre le Laos et le Vietnam et aux pratiques internationales, les deux parties doivent donner la priorité au soutien mutuel et à la création des conditions pour que chacun se développe ensemble pour la prospérité de chaque pays, ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

C’est dans cet esprit que ces dernières années, grâce aux efforts les plus intenses et à la plus grande détermination des dirigeants des deux partis et des deux peuples, la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Laos et le Vietnam se sont continuellement développées de manière profonde et efficace dans divers domaines, notamment la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité, l’économie, le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation, la coopération décentralisée et le soutien mutuel sur la scène régionale et internationale.

Malgré les développements mondiaux et régionaux rapides, complexes et imprévisibles en cours sous la direction des deux partis et la gouvernance des deux gouvernements, les deux pays ont toujours coordonné la réalisation des engagements, des accords et des plans de coopération, obtenant des résultats concrets dans divers domaines.

Le Laos et le Vietnam ont maintenu une politique étrangère cohérente de préservation, d’entretien et de développement de leur amitié, reflétant de manière vivante la relation spéciale entre les deux pays, a-t-il encore indiqué.

