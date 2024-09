Un livre du feu secrétaire général du PCV ouvre les esprits à ManiFiesta

Photo : VNA/CVN

Se déroulant sur deux jours, les 7 et 8 septembre, dans la ville côtière d'Ostende, le festival a accueilli plus de 15.000 visiteurs avec de nombreuses activités variées et riches.

Parmi les stands internationaux du festival, celui de l'ambassade du Vietnam a suscité un intérêt particulier de la part de nombreux amis internationaux. L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, a déclaré que le Vietnam souhaitait présenter au public belge et aux amis internationaux le portrait du Président Hô Chi Minh à travers des documents historiques sur sa vie et son activité révolutionnaires.

Parallèlement, le Vietnam a également apporté le livre du feu secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, traduit en français, en anglais et en néerlandais, se concentrant sur la théorie et la pratique de la voie vers le socialisme au Vietnam.

En particulier, ce livre a suscité un intérêt particulier de la part de nombreux amis internationaux. De nombreuses personnes se sont rendues au stand pour en savoir plus sur cet ouvrage et souhaitaient en obtenir un exemplaire.

Hilde Pattyn, une femme de plus de 70 ans originaire de la région flamande néerlandophone de Belgique, est très heureuse d'avoir ce livre entre les mains. Elle a partagé que non seulement elle, mais toute sa famille aimait beaucoup le Vietnam et admirait le développement rapide du pays. Elle souhaite apporter le livre à la maison pour le lire avec ses enfants afin de mieux comprendre pourquoi le Vietnam attire autant l'attention ces derniers temps.

Zeno Engelen, un jeune Belge de 26 ans, s'intéresse également au livre du feu secrétaire général Nguyên Phu Trọng. En tant que chercheur en marxisme, il souhaite approfondir ses connaissances sur le socialisme et le Vietnam est un exemple qu'il souhaite étudier. Il pense que ce livre lui donnera une vision plus claire et plus réaliste de la voie vers le socialisme au Vietnam.

Au-delà de cette œuvre, le stand vietnamien présente de nombreux documents précieux sur le Président Hô Chi Minh, attirant ainsi l'attention des visiteurs admirant le Vietnam. L'un des visiteurs, Polanco Guillermo, un Chilien vivant en Belgique depuis plus de 40 ans, a partagé : dès son plus jeune âge, il avait entendu son père parler du leader Hô Chi Minh. M. Guillermo se souvient que le 2 septembre 1969, son père avait été très ému à la nouvelle du décès du président Hô Chi Minh. Il a exprimé sa gratitude pour la ténacité et le courage du peuple vietnamien dans sa lutte contre le colonialisme français, l'impérialisme américain et, par la suite, dans la construction du pays. Il a également suivi de près le développement du Vietnam et admire les réalisations de ce pays.

En plus des livres et des documents, les visiteurs ont également pu découvrir des publications spéciales de l'Agence Vietnamienne d’Information, telles que le Vietnam Illustré en anglais et Le Courrier du Vietnam en français. Ils ont également pu déguster les saveurs typiques du Vietnam avec du café instantané, du thé Thái Nguyên et des gâteaux de haricots verts, des spécialités culinaires emblématiques du Vietnam.

L'intérêt particulier des amis internationaux pour le festival ManiFiesta montre non seulement l'attrait du Vietnam sur la scène internationale, mais souligne également le rôle important de la culture et de la pensée vietnamiennes dans le renforcement des relations d'amitié du monde entier.

VNA/CVN