Le Vietnam et la région russe de Zabaïkalie renforcent leur coopération

Le potentiel de coopération entre le Vietnam et la région russe de Zabaïkalie dans les domaines du commerce, de la logistique, de l’investissement et du tourisme a été mis en évidence lors d'une table-ronde hybride le 16 avril.

Cet événement a été organisé par le consulat général du Vietnam à Vladivostok et l’antenne de l’Office du Commerce du Vietnam en Extrême-Orient russe. Il a été présidé par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Zabaïkalie, Alexandre Chakhov, et le consul économique et commercial, chef de l'antenne de l’Office du Commerce du Vietnam en Extrême-Orient russe, Nguyen Hong Thanh.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours en ligne, le directeur du Département des marchés d’Europe et d’Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, Ta Hoang Linh, a déclaré que les relations commerciales entre le Vietnam et la région de Zabaïkalie restent modestes par rapport aux potentiels.

Pour sa part, Alexandre Chakhov a déclaré que sa région était disposée à accueillir les entreprises vietnamiennes venant y explorer des opportunités de coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, des technologies…

De son côté, Nguyen Hong Thanh a suggéré que les deux parties renforcent leurs échanges et contacts à tous les niveaux et étudient ensemble les possibilités de coopération dans l'exploitation minière et la transformation de bois... Selon lui, il est également nécessaire d’étudier la reprise des vols charters directs entre Zabaïkalie et le Vietnam afin de favoriser le tourisme et le commerce.

VNA/CVN