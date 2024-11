Le secrétaire général du PCV rend visite au groupe malaisien Petronas

Le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié Petronas pour avoir accompagné le Vietnam dès les premiers stades des processus de Renouveau et d'intégration internationale, ainsi que pour les réalisations de la coopération entre Petronas et le groupe pétrolier et gazier vietnamien PVN depuis plus de 30 ans.

Le dirigeant vietnamien a proposé à Petronas d'élaborer prochainement une stratégie pour promouvoir les investissements et les affaires au Vietnam conformément au cadre du partenariat stratégique global récemment établi entre les deux pays.

Il a souligné que le Vietnam continuerait d'améliorer son cadre juridique et son climat d’affaires et de simplifier les procédures administratives afin de créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises puissent opérer efficacement et durablement sur son sol.

Le président de Petronas, Yang Mulia Tan Sri Tengku Muhammand Taufik, a informé le secrétaire général Tô Lâm des principales réalisations de la coopération au Vietnam.

Appréciant le potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, il a affirmé son engagement à promouvoir la coopération énergétique et la coopération dans des projets clés, contribuant à assurer la sécurité énergétique et la prospérité partagée.

VNA/CVN