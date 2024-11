Le président de la 79e AGNU félicite le Vietnam pour sa réélection à la CNUDCI

Photo : VNA/CVN

Philemon Yang a adressé ses félicitations lors d’une rencontre, jeudi 21 novembre à New York, avec l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies.

Le Vietnam a été réélu à la CNUDCI le 20 novembre avec 175 voix favorables sur 183. Il s’agit de la deuxième élection du Vietnam à la commission après son mandat 2019-2025, qui a enregistré des succès significatifs.

Cela reflète la reconnaissance et la haute évaluation par la communauté internationale des contributions positives et constructives du Vietnam au développement, à l’harmonisation et à la mise en œuvre du droit commercial international, en particulier dans le cadre de la CNUDCI ces dernières années.

Le haut niveau de soutien des États membres de l’ONU reflète également la position internationale croissante du Vietnam et est le résultat des efforts continus du pays pour renforcer les relations amicales et la coopération avec les États membres de l’ONU au fil des ans.

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté des processus importants en cours et des priorités futures de l’AGNU.

Photo : VNA/CVN

Dang Hoàng Giang a discuté avec Philemon Yang des priorités de l’AGNU, notamment la mise en œuvre du Pacte pour l’avenir, les Objectifs de développement durable (ODD) et les préparatifs du prochain Sommet social mondial et de la Conférence des Nations unies sur les océans

L’ambassadeur a affirmé le ferme soutien du Vietnam aux initiatives du président de l’AGNU, soulignant la volonté du pays de contribuer activement et de manière responsable à ces processus pour garantir des résultats tangibles et significatifs.

Philemon Yang a exprimé sa satisfaction face à l’engagement du Vietnam et, par l’intermédiaire de l’ambassadeur, a exprimé sa gratitude au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm après leur rencontre en marge de la 79e semaine de haut niveau de l’AGNU à New York.

Le président de l’AGNU a également confirmé qu’il arrangerait au plus tôt une visite au Vietnam au moment opportun.

VNA/CVN